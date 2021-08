Zaposleni na STA evropske veljake pozvali k ukrepanju za ohranitev tiskovne agencije

Pismo so Svet delavcev STA, Zastopstvo uredništva STA, Uredniški kolegij STA in Sindikat novinarjev STA naslovili na von der Leyenovo, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija.

V njem so spomnili, da sta minila dva meseca od začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU, ko je bilo s strani evropskih predstavnikov izraženo pričakovanje, da bo Slovenija hitro zagotovila neodvisnost in financiranje STA. S strani slovenske vlade pa so prihajale napovedi, da bo vprašanje financiranja STA kmalu rešeno.

"Zaposleni na STA, ki nas je vse manj, saj nas je medtem zapustila že desetina kolektiva, z veliko žalostjo ugotavljamo, da se ni zgodilo nič. Vlada, ki trenutno predstavlja našega ustanovitelja - Republiko Slovenijo, še naprej ravna tako, da nas načrtno spravlja v dokončno brezizhoden položaj, ko se bomo morali popolnoma odreči ali našemu neodvisnemu poročanju ali pa svojim službam," so izpostavili.

Vodstvo vladnega Urada za komuniciranje (Ukom) ob podpori najvišjih predstavnikov vlade po njihovih navedbah "iz dneva v dan dokazuje, da nima nobenega resnega namena rešiti problematike financiranja in si sproti izmišljuje vedno nove pogoje, ki bi jim morali zadostiti". Dodali so, da je bila pogodba, ki jo je Ukom ponudil v podpis, za STA škodljiva in bi vodila v upad tržnih prihodkov, ki prav tako kot državni predstavljajo približno polovico vseh prihodkov družbe. Tako že 243. dan ostaja STA brez denarja, ki jim v skladu z zakonom o STA in sedmim protikoronskim zakonom pripada, so opozorili.

"Namesto s sprostitvijo financiranja agencije, k čemur pozivajo tako Evropska komisija kot mednarodne novinarske organizacije, stroka in drugi, se odgovorni raje ukvarjajo z zavajanjem in norčevanjem iz verodostojnega poročanja STA," so ob tem izpostavili in besede podkrepili z nekaj zadnjimi tviti vladnih predstavnikov.