Urbanija v odgovoru Fajonovi: Napovedi o skorajšnjem stečaju STA so nenavadne

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je odgovoril na javno pismo, ki ga je pred dnevi premierju Janezu Janši poslala predsednica SD Tanja Fajon. Spomnil je, da je vlada Ukomu junija z uredbo naložila, naj uredi financiranje STA. Pripravili so končno verzijo pogodbe, v kateri so pristali na skoraj vse pogoje agencije, niso pa mogli pristati na zahtevo, da se storitve iz naslova javne službe lahko tudi prodajajo na trgu, zatrjuje Urbanija. Napovedi Fajonove o skorajšnjem stečaju agencije pa se Urbaniji zdijo "nenavadne". V Evropski komisiji medtem obžalujejo, da slovenska vlada še vedno ni uredila ustreznega financiranja. Znova so pozvali tudi k neodvisnosti agencije.

Predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon je pred dnevi v javnem pismu izrazila zaskrbljenost zaradi neizplačila zakonskih obveznosti vlade do Slovenske tiskovne agencije (STA). Kot je zapisala, premier Janez Janša državljanom dolguje pojasnilo, opravičilo in takojšnjo reakcijo oziroma izplačilo zapadlih in tekočih obveznosti do STA. V pismu je zapisala, da si je vlada z ignoranco ter sprenevedanjem dovolila zlorabiti javni interes, katerega nosilka v medijskim prostoru je prav STA. V primeru stečaja bo vlada po mnenju Fajonove odgovorna za "načrtno in namerno zrušitev enega od stebrov javnega interesa slovenske družbe in njene pravice do informiranosti, svobode in pluralnosti medijev".

Urbanija meni, da so napovedi o skorajšnjem stečaju STA 'nenavadne' V imenu vlade se je na pismo Fajonove odzval direktor Vladnega urada za komuniciranje (UKOM) Uroš Urbanija. "Z velikim začudenjem smo prejeli vaš dopis glede črnogledih napovedi, ki jih izpostavljate v zvezi s Slovensko tiskovno agencijo. Prepričani smo, da vas je nekdo zavedel, kot vas je očitno namerno zavedel tudi ob vaši izjavi v oddaji Tarča, da je na Slovenski tiskovni agenciji zaposlenih kar 300 novinarjev, dejansko pa se to število trenutno giblje okrog 90," je zapisal. Dodal je, da so, tako kot Fajonova, zaskrbljeni zaradi situacije s STA, a se trudijo že več kot eno leto, da bi direktor agencije posloval v skladu z zakonom. Kot je navedel Urbanija, direktor več mesecev ni želel izročiti predstavnikom ustanovitelja dokumentacije v zvezi s poslovanjem agencije. Konec aprila je sicer vodstvo STA dokumentacijo poslalo na vlado, a so tam pošiljko zavrnili, češ da jo mora poslati na Ukom. Urbanijo je zmotilo tudi obvestilo, ki ga je STA junija objavila na svoji strani, in sicer glede novic, prirejenih za radijski medij. "V skladu s to novo spremembo teh novic radijske postaje ne smejo uporabljati, če ne sklenejo z agencijo tržne pogodbe. To pa je nedopustno izsiljevanje radijskih postaj. Podobno velja za fotografski servis in tudi za vse ostale produkte," je zapisal.

icon-expand Uroš Urbanija vztraja, da je Ukom pristal na skoraj vse pogoje STA, niso pa mogli pristati na zahtevo, da se storitve iz naslova javne službe prodajajo na trgu. FOTO: Bobo

Spomnil je, da je vlada junija sprejela posebno uredbo, ki je Ukomu naložila obveznosti, kako urediti financiranje STA. Ukom je nato po pogajanjih STA poslal končno verzijo pogodbe, ki je uredila financiranje agencije na mesečni ravni. "V pogodbi je Ukom pristal skoraj na vse pogoje Slovenske tiskovne agencije, ki se nanašajo na oceno stroškov, žal pa ni mogel pristati na zahtevo, da se storitve iz naslova javne službe lahko tudi prodajajo na trgu. Preprosto zato, ker je to protizakonito," meni Urbanija. Direktor Ukoma zato meni, da so napovedi Fajonove o skorajšnjemu stečaju agencije "nenavadne". Sam meni, da s tovrstnimi izjavami direktor agencije grozi zaposlenim, kar pa se Urbaniji zdi "nesprejemljivo". "Glede na to, da je prav stranka SD že leta 2009 v okviru vlade, ki jo je vodila, imenovala direktorja Veselinoviča, smo prepričani, da ga tudi vi lahko opomnite in pozovete k zakonitemu ravnanju. Žal pa ne morete zahtevati od državnih uradnikov in tudi od vlade, da bi ravnala nezakonito in komur koli plačevala storitve, ki jih ta ni opravil," je zaključil Urbanija. Evropska komisija znova pozvala k neodvisnosti in ustreznemu financiranju STA Evropska komisija je medtem danes znova pozvala slovenske oblasti, naj zagotovijo neodvisnost in ustrezno financiranje javnih storitev, ki jih opravlja Slovenska tiskovna agencija. V komisiji pozorno spremljajo sodne postopke, ki potekajo na nacionalni ravni v povezavi s tem, so pojasnili v Bruslju v odzivu na nedavno pismo zaposlenih na STA. Evropska komisija je že večkrat izrazila resno zaskrbljenost glede vprašanja financiranja STA kot tudi pričakovanja do slovenske vlade, je dejal govorec Adalbert Jahnz. Svet delavcev STA, Zastopstvo uredništva STA, Uredniški kolegij STA in Sindikat novinarjev STA so pismo naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija. V njem so spomnili, da sta minila dva meseca od začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU, ko je bilo od evropskih predstavnikov izraženo pričakovanje, da bo Slovenija hitro zagotovila neodvisnost in financiranje STA. Od slovenske vlade pa so prihajale napovedi, da bo vprašanje financiranja STA kmalu rešeno.