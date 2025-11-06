Štaba o sodbi sodišča: Policisti so v nezavidljivem položaju

"Na prvo žogo izgleda, kot da je to neko darilo za martinovanje in vsi tisti v 'mokri' družbi bodo naredili en velik aplavz," je sodbo ustavnega sodišča uvodoma komentiral Robert Štaba.

Kot je dejal, je v Sloveniji okoli 1,2 milijona voznikov, policisti pa na leto odkrijejo od 10. do 12.000 pijanih voznikov.

"Ta ukrep dviguje standard pravic vseh nad državljanov, na drugi strani pa manjka ena vejica. To pomeni več finančnih sredstev za opremo policistov, večje število policistov ...," je naštel Štaba.

Spremembe bodo po njegovem mnenju konkretne. "Predvidevam, da so policisti v nezavidljivem položaju, ker taka odločba, če jo zdaj nek laik prebere, pa ni pravnik, pomeni konflikte na terenu, v samih postopkih. Potem se bodo policisti logično začeli malo umikat, postopki bodo bolj dolgotrajni, ne bomo imeli na cestah še teh malo patrulj, ki jih imamo. Opreme tako in tako nimajo," poudarja Štaba, ki se sprašuje, kaj se bo v prihodnje dogajalo na slovenskih cestah.

Štaba takšno odločitev ustavnega sodišča vidi kot "zaušnico" vsem, ki so se izpostavili po letu 2007 in si želijo v slovenskem prostoru reči ne alkoholu. "Je pa tudi žogica na drugi strani vladnim organom, da preprosto prekinemo to kalvarijo," je dejal. Prepričan je, da bi morala za vse voznike v cestnem prometu veljati ničelna toleranca do alkohola.

