Svetli način
Slovenija

Štaba o sodbi sodišča: Policisti so v nezavidljivem položaju

Ljubljana, 06. 11. 2025 10.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
22

V Sloveniji odmeva sodba ustavnega sodišča, ki je ocenilo, da posameznikova izjava, da se s pozitivnim rezultatom preizkusa z indikatorjem alkohola strinja, ni izjava, ki bi lahko prispevala k dokazanosti prekrška. Kaj to pomeni v praksi? V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost Robert Štaba iz Zavoda varna pot, ki že leta opozarja, kako nevarna in nesprejemljiva je vožnja pod vplivom alkohola.

"Na prvo žogo izgleda, kot da je to neko darilo za martinovanje in vsi tisti v 'mokri' družbi bodo naredili en velik aplavz," je sodbo ustavnega sodišča uvodoma komentiral Robert Štaba. 

Kot je dejal, je v Sloveniji okoli 1,2 milijona voznikov, policisti pa na leto odkrijejo od 10. do 12.000 pijanih voznikov. 

"Ta ukrep dviguje standard pravic vseh nad državljanov, na drugi strani pa manjka ena vejica. To pomeni več finančnih sredstev za opremo policistov, večje število policistov ...," je naštel Štaba. 

Spremembe bodo po njegovem mnenju konkretne. "Predvidevam, da so policisti v nezavidljivem položaju, ker taka odločba, če jo zdaj nek laik prebere, pa ni pravnik, pomeni konflikte na terenu, v samih postopkih. Potem se bodo policisti logično začeli malo umikat, postopki bodo bolj dolgotrajni, ne bomo imeli na cestah še teh malo patrulj, ki jih imamo. Opreme tako in tako nimajo," poudarja Štaba, ki se sprašuje, kaj se bo v prihodnje dogajalo na slovenskih cestah. 

Štaba takšno odločitev ustavnega sodišča vidi kot "zaušnico" vsem, ki so se izpostavili po letu 2007 in si želijo v slovenskem prostoru reči ne alkoholu. "Je pa tudi žogica na drugi strani vladnim organom, da preprosto prekinemo to kalvarijo," je dejal. Prepričan je, da bi morala za vse voznike v cestnem prometu veljati ničelna toleranca do alkohola. 

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

alkohol zavod varna pot
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pikopiko
06. 11. 2025 11.18
Smo najbolj koruptivna dežela na tem prostoru na določenih segmentih pa smo bolj papeški od papeža. Kam nas je pripeljalo levičarstvo??????
ODGOVORI
0 0
štajerc65
06. 11. 2025 11.16
Potem je moj domači alkometer kupljen na Kitajskem enak kot policijski Drager? Nobeden ni merodajne za prisotnost alkohola v izdihanem zraku.
ODGOVORI
0 0
Free_Palestine
06. 11. 2025 11.13
Vprašal sem policaja, če bo namesto mene pihal in je odgovoril da bi samo, da ne more zaradi kolega.
ODGOVORI
0 0
Verus
06. 11. 2025 11.04
-1
številni posamezniki in posameznice na področjih, ki se ne zadevajo vas osebno, navijate za absolutistične sklepe - recimo zahtevek 0.0 - Pri svojih absolutističnih težnjah, ki so v resnici latentno-sadistično izživljanje nad sodržavljani (tudi sami sebe lahko analizirate, če se malo potrudite), se ne zavedate, da odpirate vrata presedanom, ki so lahko podlaga za absolutistične zakone na področjih, ki se zadevajo tudi vas. KONKRETEN PRIMER: zahtevate absolutno prepoved kajenja, zahtevate absolutno 0.0. To zahtevate tisti, ki ne konzumirate alkohola in ne kadite. To niso objektivne težnje, temveč poskusi izživljanja, ki je človeštvu inherenten. hkrati boste šli na ulice protestirat, ko bo druga absolutistična (recimo Covid zamejitev gibanja) udarila po vas. RAVNO ZATO se je dobro izogibati absolutizmu. Na koncu najbolj jamrate tisti, ki ste najbolj hrupni predlagatelji absolutnih sistemov. Ko boste vsi začeli dejansko iskati objektivnsot, ne pa izživljanja, potem boste videli, da kot družba lahko dosežemo veliko več z razumsko doseženimi konsenzi, ne pa z nekakšnimi nebulozami, ki so plod zaslepljenosti, pogosto neznanja in predvsem pomanjkanja analitičnega pristopa k zadevi. Tako je zadnjič ena napisala "če ne moreš biti noseč, ne govori o splavu". To lahko napiše samo močno neuka posameznica, ki ne razume, da svet ni narisan z njenimi barvami in čopiči, temveč vključuje veliko ljudi, različnih navad, želja, videnj itd. Rajši se ukvarjajmo z zadevami, ki se tičejo vseh nas enako - PRIMER: Diskriminacija pri selekcijskih postopkih za zaposlitev (pozitivna in negativna), laganje skozi statistike, ki ustvarjajo fiktivne ekonomske kazatelje, politična nekultura, nerazumevanje procesov in pretirane obdavčitve itd. Torej, manj se izživljajte, več razmišljajte!
ODGOVORI
0 1
jobo
06. 11. 2025 11.09
+1
Zaradi mene lahko požreš litre alkohola, nihče ti tega ne omejuje, samo takrat se pač ne usedi za volan. Torej porblem rešen.
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
06. 11. 2025 11.00
+3
Slovenija je raj za kriminalce in pijance.
ODGOVORI
3 0
motomar123
06. 11. 2025 10.54
+1
0.0 in rešen problem
ODGOVORI
1 0
bandit1
06. 11. 2025 11.01
Smo imeli pa na pihali župani, ministri, in vladajoči gospodje pa še banane so uvažali.
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
06. 11. 2025 10.53
+1
Martinovanje letos odpade ker ne bo koga da bi napihal.
ODGOVORI
1 0
Razumnež
06. 11. 2025 10.52
+1
Nismo vredni, da smo država.... Žal :(((
ODGOVORI
1 0
jobo
06. 11. 2025 10.50
+3
Popolnoma se strinjam z g. Štabom. En pijani voznik, ki je povzročil nesrčo in zapustil kraj dogodka, je skupaj z odvetnikom vse to sproduciral in dobil žegen ustavnega sodišča. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo ta in pa ostale pijandure koga ubile, ker sedaj lahko brezskrbno paradirajo po cesti.
ODGOVORI
3 0
Janik1111
06. 11. 2025 10.46
+2
Alkotest bo torej obveljal kot nekakšen indikator. Vsak si ga lahko kupi na "Temu". V kolikor boste napihali preko meje vas bodo policisti pospremili na meritev v akreditiran laboratorij, ki ima ustrezno kalibrirano opremo. Test se bo plačal in račun se bo izstavil naročniku (policiji) testiranja. Naročnik bo naknadno moral uveljavljati povrnitev stroškov v kolikor bo imel za to seveda ustrezno podlago. Torej, ni samo oprema tista s katero se izvaja meritev, ampak mora s to opremo rokovati in proces meritve izvajati oseba, ki je ustrezno usposobljena. Pri celotnem postoku je možnosti za kakšno procesno napako kar nekaj.
ODGOVORI
2 0
SDS_je_poden
06. 11. 2025 10.45
-1
Skrajni čas za 0.0
ODGOVORI
2 3
blazter
06. 11. 2025 10.43
+2
Besedilo naše himne gre nekako mimo ničelne tolerance?
ODGOVORI
2 0
Gorje
06. 11. 2025 10.40
+3
Pa tulk fejk pa tud ne more bit. A se pr tem ne upošteva toleranca+-
ODGOVORI
3 0
Čamil
06. 11. 2025 10.34
-6
policaji naj naprej pred mano sami pihajo, nazadnje ko sem pihal je smrdel po pivu ko pognojen travnik.... in taki da men odrejajo teste in pisejo kazni. fuj pokvarjena veja oblasti
ODGOVORI
0 6
Stauffenberg
06. 11. 2025 10.45
+6
Zaradi takih Čamilov je cesta velik rizik.
ODGOVORI
6 0
modelx
06. 11. 2025 10.32
+3
pa kaj jamraš? to samo pomeni, da bo frulica presejalni test - tisti, ki bodo pozitivni, jih boste peljali na odvzem krvi. bodo pač vrste po ambulantah in dežurnih. to naj rešuje minister za zdravje, vlada pa naj za tovrstne nastale stroške pokrije z zmanjšanjem sredstev za ustavne sodnike.
ODGOVORI
3 0
Malek
06. 11. 2025 10.51
+2
Tisti, ki bodo napihali in se ne bodo strinjali, jih bodo morali peljati na etilometer, ki je dosti bolj natancen. že sedaj jih imajo na nekaterih policijskih postajah, samo se jih izredno redko uporablja, ker to traja kar nekaj casa, sploh sedaj, ko so pametnjakovici ukinili skoraj polovico policijskih postaj. Ko nekdo napiha 0,27 od dovoljenih O,25 promila, bo ta na etilometru skoraj zagotovo pod dovoljeno zakonsko mejo. Voznika mora patrulja sedaj peljati na postajo in potem tudi nazaj na kraj, ko je rezultat negativen, zato v tujini to delajo prometni policisti, ki imajo v vozilih tudi etilometre. Vcasih so komandirji posebej poudarili svojim podrejenim, s nadzorom prometa se naj ukvarjajo prometniki, vi imate drugo delo, saj se tudi prometniki ne ukvarjajo z vasim.
ODGOVORI
2 0
poldek 01
06. 11. 2025 10.26
+7
Res imamo v pravniški terminologiji izraz 'priznanje ni dokaz' ( latinsko je bolj pristno), vendar potem imajo na voljo nesporne, nedvoumne postopke, predvsem odvzem krvi, ki pa je dokončnen in neizpodbojen dokaz; in če bi v tem primeru ''veseli '' voznik kaj ugovarjal, bi lahko bila tudi kakšna drugostopenjska komisija, v vsakem primeru pa bi moral v primeru neuspele pritožbe, ''pritožnik '' nositi vse stroške postopka, tako kot je tudi v vseh drugih postopkih, tako civilnopravnih kot kazenskih.....poleg seveda osnovne kazni. In ni razumljivo, da nekomu za nekaj dni po poteku sicer veljavnega dovoljenja zasežejo vozilo, pijani voznik pa lahko z nekaj pravne manipulacije ostane nekaznovan....ne predstavljam si da me obvestijo, da mi je na prehodu za pešce pijani voznik zbil otroka, nato pa bo na koncu kmalu kriv otrok, ki je šel pač ob nepravem času čez cesto...in kaj bo z zavarovanji, kasko in AO
ODGOVORI
7 0
Stauffenberg
06. 11. 2025 10.49
+1
To v praksi pomeni, da policisti izpeljejo cel postopek in z delom modela zaključijo polovico šihta, seveda v primeru, ko so že pol dali skozi. Pijančki tam nekje, recimo v Idriji lahko mirno žrtvujejo enega kamerada in veselica se nadaljuje, saj policistov ni oz. se z enim modelom ukvarjajo po zdravstvenih ustanovah.
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
06. 11. 2025 10.23
+2
Kar ne bodo uničili Tomi, bodo oa sodniki.Ce bi imel Golob j...e,,bi tile sodniki danes bili že bivši.
ODGOVORI
2 0
