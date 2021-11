Dodatnih pet let za prenovo Plečnikovega stadiona

Mestna občina Ljubljana je družbenica Bežigrajskega športnega parka v deležu 28 odstotkov s stvarnim vložkom, ki ga predstavljajo zemljišča v širšem območju urejanja stadiona, je na seji pojasnil vodja občinskega oddelka za šport Marko Kolenc. Načrtovano gradnjo projekta, ki je bil izbran na mednarodnem arhitekturnem natečaju, občina po njegovih besedah podpira.

"Za njegovo pripravo so bila porabljena znatna finančna sredstva in prepričani smo, da bo Ljubljana po zaključku vseh postopkov bogatejša za še en športni objekt, ki bo zgrajen iz zasebnih sredstev," je dejal. Podaljšanje pogodbe je po Kolenčevih besedah potrebno "zaradi dolgotrajnega postopka in vmešavanja politike, predvsem aktualnega ministra za kulturo, pri pridobitvi gradbenega dovoljenja".

Janković je ponovil, da je občina lastnica zemljišč pred stadionom in za njim, lastnika Plečnikovega stadiona pa sta Pečečnik, ki je objekt kupil od družbe SCT, in Olimpijski komite Slovenije (OKS). "Pogodbo podaljšujemo, ker je stvar na sodišču," je dodal.