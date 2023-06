Štajerci navkreber, Ljubljančani v vodo za dober namen

Prireditev je združevala humanitarnost in osebni izziv. "Na krožni progi v središču Ljubljane preverjamo, koliko smo sposobni preveslati v 24 urah, hkrati pa prispevamo sredstva za dober namen," so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije. Veslanje je sicer izziv za najbolj vztrajne, saj je rekordni dosežek 165 kilometrov v 24 urah.

Veslanje, ki je potekalo na Ljubljanici, med Livado in zapornicami pri Ambroževem trgu, se je končalo ob 17.30. Krog je dolg 5,5 km, vsak pa je lahko naredil poljubno število krogov. Po mirni in nezahtevni Ljubljanici so se podali z različnimi kajaki, kanuji in deskami za veslanje stoje (supi).

Vsak udeleženec je prejel spominsko majico in diplomo. Prvi trije glede na število krogov pa so prejeli posebno nagrado. Prav tako so posebno nagrado prejeli tisti, ki so preveslali več kot deset krogov.

Kajak kanu klub Ljubljana je poskrbel tudi za tiste, ki nimajo svoje kajakaške opreme, prisotni pa so bili še učitelji, ki so pred spustom podali osnovne napotke za prve zaveslaje. Poskrbljeno je bilo tudi za počitek in prehrano, so sporočili.

Štajerskega vzpona na Martnico pa se je udeležilo 300 udeležencev. Med rekorderje sta se zapisala dva pohodnika, ki sta v 24 urah opravila 15 vzponov, rekorder med kolesarji pa je Martnico prevozil kar 24-krat. Zbrana sredstva bodo namenili socialno ogroženim otrokom tamkajšnje osnovne šole.