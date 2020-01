Skok v ledeno Savinjo in nazdravljanje v globinah Velenjskega jezera

Na Štajerskem so skočili v precej bolj mrzlo vodo, kot tisti na Obali. Savinja ima namreč le dobre štiri stopinje Celzija, kar pa ni odvrnilo okoli 80 najpogumnejših, ki so zaplavali v ledeno mrzli reki. In medtem ko so plavalci hiteli iz mrzle Savinje, se iz vode prav nič ni mudilo potapljačem v Velenjskem jezeru. Ti so osem metrov pod gladino celo nazdravili s šampanjcem.