Štajerska avtocesta dodobra napolnila neslavni seznam kršitev

V združenem nadzoru na cestah so možje postave "lovili" nezakonite pošiljke odpadkov, odkrili pa so tudi številne druge kršitve. Od pijanega voznika tovornjaka do napak v prevoznih listinah, napačno naloženega tovora in nepravilnosti pri tehnični brezhibnosti tovornih vozil. Predpise je kršilo tudi kar osem od devetih voznikov avtobusov. "Pomanjkanje voznikov avtobusov nikakor ne sme vplivati na varnost potnikov in udeležencev v cestnem prometu," ob tem poudarjajo na Policiji.

Policija, inšpektorat za okolje in finančna uprava so ta teden združili moči v cestnem prometu. V sredo so na štajerski avtocesti izvajali poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi, pomagal jim je tudi policijski helikopter, posebno pozornost pa so posvetili prevozu odpadkov z namenom odkrivanja in preprečevanja nelegalnih čezmejnih pošiljk odpadkov ter kontrole nad takšnimi pošiljkami.

Inšpektorji za okolje in energijo so v sodelovanju s kriminalisti med nadzorom odkrili nezakonito pošiljko odpadkov. Sledila bo kazenska ovadba na tožilstvo. Nadzor je potekal na avtocestnem počivališču Kompolje. Prometni policisti so ustavili 128 tovornih vozil in devet avtobusov. Odkrili so številne kršitve. Za volanom tovornjaka pod vplivom alkohola in s telefonom Vozniku težkega tovornega vozila s polpriklopnikom je preizkus alkoholiziranosti zjutraj pokazal rezultat 0,52 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Dva voznika v vozniškem dovoljenju nista imela vpisane temeljne poklicne kvalifikacije (kode 95) za voznike v cestnem prometu. Pri vozniku, ki je prevažal nevarno blago, so odkrili napake v prevozni listini.

Najpogostejše kršitve so bile povezane z uporabo tahografa in transparentnostjo delovnega časa voznikov. V sedmih primerih tovor v vozilu ni bil pritrjen oziroma naložen v skladu s pravili nalaganja, zato so policisti ukrepali zoper voznike in tudi prevozna podjetja. Več voznikov tovornjakov ni bilo pripetih z varnostnim pasom, nekateri so med vožnjo telefonirali, drugi celo nedovoljeno prehitevali na avtocesti, naštevajo na Policiji. Med pogostimi kršitvami so policisti ugotovili tudi preobremenjenost vozil in nepravilnosti pri izvajanju izrednih prevozov.

Na področju tehnične brezhibnosti so bile pri desetini kontroliranih vozil ugotovljene pomanjkljivosti in napake. Enemu vozilu je bil odrejen izredni tehnični pregled, ki je potrdil kritične napake na zavornemu sistemu. Eno izmed tehnično pomanjkljivih vozil je upravljal tujec, ki je imel na tovornem vozilu nameščene preizkusne tablice.

