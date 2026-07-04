Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zaprta v obe smeri

Ljubljana , 04. 07. 2026 11.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Gneča na cesti

Štajerska avtocesta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila v delovni zapori. Nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje-Slovenske Konjice ali Celje center-Slovenske Konjice.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zastoji tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Zastoji so prav tako na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper.

štajerska avtocesta zapora promet

Zmaga in zgodovinski dan za Miloša: končno prejel gensko zdravljenje

24ur.com Požar tovornega vozila za več ur zaprl štajersko avtocesto
24ur.com Na štajerski avtocesti bili zastoji, zaprt je bil krak podravske avtoceste
24ur.com Ponekod na avtocestah nastajajo zastoji
24ur.com Od četrtka do ponedeljka zaradi del zaprta Dunajska cesta
24ur.com Po hudi nesreči promet na štajerski avtocesti oviran do sobote zvečer
24ur.com Zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti
24ur.com V času nesreče, ki je zaprla predor Karavanke, ljudje znova na cesti
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Čestitka s podpisom pokojnega sina sprožila ogorčenje: "Zakaj?"
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava
Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava
Drama na dvoru: Skrivni dnevnik, ki razkriva skrivnosti kraljeve družine
Drama na dvoru: Skrivni dnevnik, ki razkriva skrivnosti kraljeve družine
Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave
Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
cekin
Portal
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763