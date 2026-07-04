Avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zaprta v obe smeri

Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje-Slovenske Konjice ali Celje center-Slovenske Konjice.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zastoji tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Zastoji so prav tako na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper.