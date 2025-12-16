Pred izvozom Blagovica v smeri proti Celju nastaja daljši zastoj, poroča Prometno-informacijski center. Zastoj je dolg približno 5,6 kilometra, vozniki pa lahko pričakujejo okoli 12 minut zamude.
Slovenija
Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Celju
Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Celju. Obvoz je urejen po regionalni cesti.
