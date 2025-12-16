Naslovnica
Slovenija

Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Celju

Celje, 16. 12. 2025 19.14 pred 31 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M. STA
Štajerska avtocesta

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Celju. Obvoz je urejen po regionalni cesti.

Pred izvozom Blagovica v smeri proti Celju nastaja daljši zastoj, poroča Prometno-informacijski center. Zastoj je dolg približno 5,6 kilometra, vozniki pa lahko pričakujejo okoli 12 minut zamude.

štajerska avtocesta Celje Blagovica priključek

Klobasazulu
16. 12. 2025 19.31
sithole..2 pleha butneta pa 5 ur zaprto..na kozlas
