Štajerska: Kjer se srečata urbano in naravno

Začnite gastronomsko in vinsko avanturo

Štajerska se lahko pohvali z izjemno kulinarično kuliso, ki s harmoničnim prepletom lokalnih tradicij in mednarodnih vplivov razvaja vaše brbončice. Od prijetnih tradicionalnih gostilnic do prestižnih gourmet lokalov, destinacija ponuja raznoliko izbiro kulinaričnih možnosti. Poleg tega je Štajerska z bogato vinsko dediščino in priznanimi vinarji pravi raj za ljubitelje vina, ki želijo raziskovati izvrstne letnike in se potopiti v umetnost pridelave vina.

Objemite bogastvo narave in razburljive dogodivščine na prostem

Štajerska, ki se nahaja v osupljivem naravnem okolju, ponuja obilo možnosti za aktivnosti na prostem za ljubitelje narave. Ne glede na to, ali se podajate na slikovite pohodniške poti na Pohorju, Kozjaku ali Boču, kolesarite po Dravski kolesarski poti, med vinogradi ali gozdovi Pohorja ter uživate v razburljivih vodnih športih, Štajerska nudi neskončne priložnosti za stik z naravo.

Osvežite telo in dušo z termalnim velnesom

Štajerska, vabi obiskovalce, da se sprostijo in obnovijo svoje moči v njenih termalnih virih. Poglobite se v razkošne spa izkušnje, sprostite se v termalnih bazenih in uživajte v terapevtskih tretmajih, ki vam bodo prinesli občutek svežine in pomlajenosti.

Toplo, gostoljubno in duhovito

Štajerska pritegne pozornost s svojo toplo gostoljubnostjo, sproščeno atmosfero in očarljivimi zgodbami iz mestnega in naravnega sveta. Brez napora združuje preprostost, očarljivost in karizmo, ki pustijo trajen vtis v srcih vseh obiskovalcev. Pristna, odprta in gostoljubna narava destinacije omogoča, da se vsak korak počuti kot vrnitev domov.

V srcu Evrope, v Sloveniji, edini državi na svetu z besedo ljubezen v imenu, domuje Štajerska, ki na majhnih trajnostnih razdaljah ponuja vse to ter z gostoljubnostjo, odprtostjo in sproščenostjo vedno daje občutek domačnosti, četudi ste daleč od doma.

Predajte se urbanaravnim čarom Štajerske. Dobrodošli!

NAMIG ZA IZLET: Odkrijte Štajersko v enem dnevu

Prebudite se ob domačem Pohorskem zajtrku in začnite dan z obiskom Stare trte ter uživajte v dobri kavi ob reki Dravi. Podajte se na kolesarski izlet skozi srce med vinogradi, uživajte v okusnem kosilu Michelinovih kuharjev ali v domači kulinariki turistične kmetije. Obiščite botanični vrt ali baročni grad, raziščite najstarejše slovensko mesto ter se prepustite prijetni večerji v Prlekiji ali Halozah.

www.stajerska.si

Naročnik oglasa je RRA Podravje.