Štajerska varda tudi z vojaškim letalstvom

"Danes bomo poleteli in pogledali prizorišča", na katerih bo Štajerska varda patruljirala v naslednjih mesecih, pove vodja varde Andrej Šiško. Na posnetku tako vidimo letalo, ki opravlja "izvidniški" let v bližini Gorjancev, nato nadaljuje mimo Snežnika in konča let v Portorožu. S takšne višine in enkratnim preletom seveda ni možno veliko opaziti, saj slovenski gozdovi zakrivajo večino neposeljenega območja. Se pa nikoli ne ve uporabnost vardrskega letalskega korpusa, saj lahko Cessna 172 prevaža štiri (ne preveč debele) potnike, ali pa potnike zamenja za drugačen tovor.