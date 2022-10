Štajerski duhovnik, ki naj bi v Kongu več let zlorabljal otroke, še vedno mašuje

Dopisniki portala France 24 so se v Demokratični republiki Kongo srečali z več moškimi, ki trdijo, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja v vasi Mooto spolno zlorabil ali celo posilil slovenski duhovnik. Dečki so bili takrat še vsi mladoletni.

Jean-Denis Bolil, ki je bil takrat star le 16 let, je za tujo medijsko hišo povedal, da jih je duhovnik podkupoval z manjšimi vsotami denarja in drugimi dobrinami, kot so na primer oblačila. "Plačal je tudi moj študij," je dejal. A takšnih podkupnin ni bil deležen le on, številni starejši domačini pa so bili za radodarnost duhovnika hvaležni, saj za zlorabe niso vedeli.

2001 sta dve domnevni žrtvi zlorab slovenskega duhovnika prijavili policiji, na podlagi pričevanj pa so ga obtožili pedofilije, neprimernega vedenja in ogrožanja državne varnosti. Duhovnik je obtožbe seveda zanikal, do razvoja primera ali zaslišanja osumljenca pa ni prišlo. Lokalna župnija naj bi ga v najkrajšem možnem času poslala domov v Slovenijo.