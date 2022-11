Zagotovo ste že slišali za pubeca, tako Štajerci rečejo fantu, dečku. V tistih koncih imajo še drugačne, še bolj posebne pubece. To ime namreč predstavlja tudi mlado vino štajerskih vinarjev. Gre za projekt, ki je namenjen skupni promociji štajerskih vinarjev in mladega vina, letošnja letina pa je po ocenah strokovnjakov zelo kakovostna, pubeci so ravno prav igrivi in nagajivi.