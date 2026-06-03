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Slovenija

Štajersko stresel potres

Maribor, 03. 06. 2026 21.25 pred 25 minutami 1 min branja 3

Avtor:
D.L.
Seizmogram potresa v bližini Dola pri Ljubljani

Ob 21.15 je območje Štajerske stresel potres z magnitudo 1,9. Po podatkih Agencije RS za okolje je bil epicenter okoli štiri kilometre od Ruš v globini štirih kilometrov.

Ob 21.15 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Ruš. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Ruše, Maribor, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica in Hoče-Slivnica, je sporočila Agencija RS za okolje. V 30 minutah po potresu so sicer dobili skoraj 200 odzivov ljudi, ki so potres čutili. 

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Po prvih ocenah intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po EMS-98, torej četrte na dvanajstopenjski lestvici. Ta potres opredeljuje kot "pretežno opažen", definicija pa pravi: "Občutijo ga mnogi ljudje v zgradbah, zunaj pa le redki. Nekateri ljudje se zbudijo. Okna, vrata in posoda ropotajo."

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24ur.com Šibek potresni sunek v bližini Ivančne Gorice
24ur.com V bližini Rateč šibek potresni sunek
24ur.com Ponoči zmeren potresni sunek v bližini Vrhnike
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KOMENTARJI3

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Betuul
03. 06. 2026 21.59
To so čutili
Odgovori
0 0
2fast4
03. 06. 2026 21.55
170 cudakov je poklicalo, da je nekaj cutilo...
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
03. 06. 2026 21.41
Zakaj se vedno napiše katere lestvice potres ni presegel namesto katero je dosegel?
Odgovori
+2
2 0
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