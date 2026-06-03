Štajersko stresel potres

Ob 21.15 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Ruš. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Ruše, Maribor, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica in Hoče-Slivnica, je sporočila Agencija RS za okolje. V 30 minutah po potresu so sicer dobili skoraj 200 odzivov ljudi, ki so potres čutili.

Po prvih ocenah intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po EMS-98, torej četrte na dvanajstopenjski lestvici. Ta potres opredeljuje kot "pretežno opažen", definicija pa pravi: "Občutijo ga mnogi ljudje v zgradbah, zunaj pa le redki. Nekateri ljudje se zbudijo. Okna, vrata in posoda ropotajo."