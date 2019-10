(Stalno) pripravljeni za pritožbe

Ali bo to storila, je drugo vprašanje. Danes namreč že slišimo, da denarja za vračilo nima. Kot kaže, ima najstarejša in največja visokošolska institucija zdaj že pomisleke, ali sploh spoštovati pravnomočno odločitev sodne veje oblasti. Pa čeprav mora vrniti le del denarja, ki ga je izplačala. Za stalno pripravljenost je univerza porabila okoli 2 milijona evrov, kar je za državljane velika številka, za univerzo pač ne. Gre samo za en odstotek vseh sredstev, ki jih letno neposredno dobi le iz državnega proračuna. Da gre zato za univerzo za nepomembno stvar, se je nekdanjemu vodstvu univerze že zareklo.

Ko beremo sodbo, preseneča lahkotnost spreminjanja argumentacije univerze. Fakultete so najprej priznale, da so dodatek izplačevale iz javnih sredstev, dokaz za to imajo na ministrstvu za izobraževanje. Da so ga knjižile kot plačo, ugotavljajo sodniki, ki se izplačuje iz proračunskih sredstev. Poleg tega so fakultete od zaposlenih zahtevale vrnitev izplačanega dodatka. Če ta ne bi bil dodeljen iz javnega denarja, tega verjetno ne bi storile. A kljub temu univerza na sodišču kot svoj glavni argument navede, da je dodatek izplačevala iz lastnih sredstev. Ni težko razsoditi, ko tožena stranka sama sebe postavi na laž.

Gre sicer za eno od zgodb, na katero bi novinarji in javnost lahko hitro pozabili. Pa nismo, zelo natančno jo spremljam že štiri leta. Začelo se je s številnimi izgovori, zakaj naj bi bilo izplačevanje dodatka upravičeno: "Časovnice med kontinenti so zelo različne, tako da smo bili kot profesorji velikokrat zelo odzivni" in pa "Jaz sem ekonomist, te zakonodaje ne poznam, dodatno delo pa mora biti plačano". Nadaljevalo se je s tožbo Ekonomske fakultete zoper Inšpektorat za javni sektor, ki je sklenil, da je bilo izplačilo dodatka neupravičeno; upravno sodišče je tožbo zavrglo. Priča smo bili pritiskom na medij, iskanju novinarskega vira.

Senat ljubljanske univerze je sprejel pobudo, da dekani vrnejo dodatek v celoti, ki je nato niso spoštovali. Eden od nekdanjih rektorjev je trdil, da o izplačevanju dodatka ni vedel nič, kljub temu da obstaja dokument sistemizacija delovnih mest na Fakulteti za matematiko in fiziko, ki ima žig univerze in faksimile njegovega podpisa. Zgodba je pokazala tudi, kako jeDušan Mramor kot predsednik upravnega odbora univerze v času izplačevanja stalne pripravljenosti nadziral Dušana Mramorja kot dekana ekonomske fakultete.

Za piko na i, v rubriki 24UR Fokus smo objavili elektronsko sporočilo, v katerem je dekanja ekonomske fakultete Metka Tekavčič poskušala vplivati na tedanjo ministrico Majo Makovec Brenčič, tudi profesorico na ekonomski fakulteti, ki zaradi pritiska medijev ni mogla ne zahtevati vračila nenamensko porabljenih sredstev. Zapisala ji je: "Ker imaš očitno problem, da bi v vlogi ministrice sledila logiki stroke, ki jo poučuješ, in ker imamo na UL in Ekonomski fakulteti v zadnjem času nenehne probleme zaradi raznih odločitev vlade, na katere močno vplivate zaposleni na tej isti univerzi, ti predlagam, da razmisliš, če ne bi bilo morda bolje, da se v nadaljevanju mandata tovrstni situaciji izogneš." In še: "Prosim, da se po vrnitvi v Slovenijo oglasiš na delovnem mestu na Ekonomski fakulteti, da se pogovoriva o tvojem nadaljnjem angažmaju pri nas." Tako je dekanja komunicirala z ministrico. In kakšne so bile posledice? Zaposleni so jo še enkrat izvolili za dekanjo.

In še: na eni od ljubljanskih fakultet je nastal doktorat, katerega hipoteza je, da so škandal o dodatkih sprožili nasprotniki ministra Mramorja, da bi mu zmanjšali politični ugled ter posledično tudi zmanjšali njegovo moč v vladi. Bi me zanimalo, ali mnenje nekaterih, da gre za zlorabo znanosti, deli tudi etična komisija univerze.

Vse to zaradi ene stalne pripravljenosti, za katero že zdrav razum pove, da med vodstvenimi, strokovnimi in administrativnimi kadri na fakultetah nima kaj iskati. Ali kot je kmalu po razkritju afere zapisala pravnica, takratna predavateljicaŠpelca Mežnar, danes pa ustavna sodnica: "Je res treba visoko izobraženim ljudem pojasnjevati, da je stalna pripravljenost potrebna samo takrat, ko je nujno delo treba opravljati noč in dan?"