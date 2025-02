Za voznike bližnjica, za šolarje nočna mora: prometni kaos v Stanežičah

Za mlajše učence so organizirani šolski prevozi, ki otroke pobirajo na treh lokacijah, od šestega razreda naprej pa jim pripada urbana za mestni avtobus.

Njenega otroka je pred kratkim voznik zadel s stranskim ogledalom, na kar je, kot je dejala, opozorila redarsko službo, policijo in občino, a zgodilo se ni nič. Pristojni so za njena opozorila, predloge, pripombe, ki jih že dlje časa pošilja na različne naslove, gluhi, pravi.

Ta učenca pripelje do postajališča mestnega avtobusa številka 15 in je celo boljša izbira. Kot nam je pripovedovala Urša Sofranič , mama šolarjev iz Stanežič, bi lahko izbral tudi progo številka 1. Do avtobusa bi imel bližje, a bi moral iti po ozki, neosvetljeni poti čez polja. Po trdi temi.

Z vprašanji smo se obrnili na Mestno občino Ljubljana (MOL). Pojasnili so, da prometna signalizacija v Stanežičah določa omejitev hitrosti na 30 km/h in prepoved tranzitnega tovornega prometa. "S prometnega vidika je dopustno, da se namesti še prometno signalizacijo za prepoved prometa z dopolnilno tablo z napisom 'razen za lokalni promet', vendar bi bilo treba spremeniti prometne znake na 15 lokacijah, izmed katerih sta le dve na občinskih cestah, vse druge lokacije pa so državnih cestah (na Celovški in na Tacenski)."

Tako je odpadla na prvi pogled najbolj "elegantna" rešitev. "Morebitni drugi ukrepi zahtevajo tudi gradbene posege in rekonstrukcije cest v Guncljah in Stanežičah, vendar v kratkem večjih rekonstrukcij na tej lokaciji nimamo v načrtu," so v nadaljevanju ovrgli še upe, da bodo stanovalci dočakali vsaj obnovo dotrajanih cest.

Pobuda za spremembo prometne signalizacije je sicer na občino prišla tudi s policije. "Seznanjeni smo s problematiko vožnje skozi naselje Stanežiče. V okviru svojih pristojnosti smo med drugim podali predlog za spremembo prometne signalizacije pristojnemu občinskemu organu Mestne občine Ljubljana," je povedal predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. "Hkrati pojasnjujemo, da policisti na območju Stanežič predvsem v konicah, ko je prometa največ, med drugim opravljajo tudi naloge za zagotavljanje varnosti cestnega prometa in v primeru ugotovljenih kršitev ukrepajo zoper posamezne kršitelje," je dodal.

In če se za konec vrnemo k mestni občini. Kratkoročnih rešitev torej nimajo, našteli so le nekaj dolgoročnih projektov, ki bi lahko v (oddaljeni) prihodnosti izboljšali razmere. "Pričakujemo, da se bo prometna situacija na območju izboljšala z uvedbo celovitih, obsežnih ukrepov in infrastrukturnih rešitev, ki so povezani s selitvijo remize LPP v Stanežiče, rekonstrukcijo Celovške ceste vsaj na odseku med P+R Stanežiče in Kosmačevo ulico (slednje je v pristojnosti DRSI), uvedbo rumenega pasu, izgradnjo oz. ureditvijo površin za kolesarje in pešce, pa tudi s posodobitvijo in nadgradnjo gorenjske železniške proge," so zapisali na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

So pa dodali, da bodo z različnimi ozaveščevalnimi kampanjami poskušali vplivati na navade ljudi, ki vsakodnevno potujejo z avtomobilom po tej cesti z Gorenjske proti Ljubljani in nazaj, da bi avtomobil zamenjali za katero drugo, bolj trajnostno prevozno sredstvo, ali si vsaj delili prevoz.