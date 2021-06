Stanislav Valant obsojen na tri leta in pol zaporne kazni

To sicer ni bilo edino sojenje Valantu. Leta 2018 je ljubljansko okrožno sodišče Valanta, Franca Krambergerja, Mirka Krašovca in Ivana Fermeta oprostilo očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri kaznivem dejanju pri preprodaji delnic Mladinske knjige leta 2004. Sodni senat je, kot poroča portal, svojo odločitev utemeljil z neobstojem znakov kaznivega dejanja oz. pomanjkanjem nedvoumnih dokazov.

Lani se je začelo sojenje še v primeru Etol - tudi v tem primeru tožilstvo Valantu očita zlorabo notranjih informacij. Kot predsednik uprave NFD Holdinga naj bi bil seznanjen z informacijami, da bo Frutarom za delnico Etola, ki so na borznem trgu kotirale med 72 in 75 evri, pripravljen odšteti med 130 in 140 evri. To informacijo je po mnenju tožilstva Valant, ki je bil takrat tudi prvi nadzornik Etola, sporočil tedanjemu direktorju Celjske borznoposredniške hiše Zdenku Podlesniku, ki je tudi med obtoženimi v tej zadevi, da bi še pred objavo prevzemne namere pridobili večjo količino delnic Etola in jih nato prodali Frutaromu.

Z zlorabo notranjih informacij naj bi družbi Energo Denus omogočil, da je v enem dnevu in brez vsakršnih lastnih sredstev ustvarila več kot 300.000 evrov dobička.