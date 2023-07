Na ponedeljkovo jutro so vozniki ponovno stali na štajerski in gorenjski avtocesti proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici. Iz Trzina, Domžal in Škofljice so vozniki za nekajkilometrsko pot do Ljubljane potrebovali več kot 40 minut. Praktično ves dan je bila gneča tudi na primorski avtocesti. Bomo po polžje vozili vse poletje? Kaj pravijo pristojni?