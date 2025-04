Stanje delavcev, ki sta bila poškodovana v eksploziji, stabilno

Kot je znano, je na območju Rožne doline v Ljubljani v petek okoli 11. ure pri izvajanju del na enem izmed objektov odjeknila eksplozija, v kateri sta bila huje poškodovana moška, ki sta opravljala gradbena dela. Poškodovanca so prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so za STA danes potrdili, da je njuno zdravstveno stanje stabilno in da sta v procesu zdravljenja.