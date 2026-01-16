Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Stanje divjadi vse slabše, krivec pa ljudje

Ljubljana , 16. 01. 2026 20.48 pred 57 minutami 3 min branja 8

Avtor:
A.K. STA
Divjad

Stanje divjadi se po opozorilih gorenjskih lovcev slabša. Med razlogi je vse večji pritisk ljudi na naravni prostor in negativni vplivi obiskovalcev narave, ki s svojim neprimernim početjem slabšajo življenjski prostor divjih živali.

Predsednik območnega združenja upravljavcev lovišč gorenjskega lovsko-upravljavskega območja Andrej Avsenek je pojasnil, da je živalskih vrst, katerih številčnost se zmanjšuje in vitalnost upada, vsako leto več. Prisotnih je vse več bolezni, nekaterih vrst divjadi pa v posameznih loviščih sploh ni več.

Lani so ob razstavi, ki je ves konec tedna na ogled v Domu Janeza Filipiča v Naklem, posebej opozorili na vse večjo prisotnost šakala, ki ogroža zlasti srnjad, letos pa so med glavnimi razlogi za slabšanje stanja divjih živali izpostavili pritisk ljudi na gozdni prostor in naravo nasploh.

"Gre za mnoge vrste obiska - peš, s psi, nočni obisk z lučkami, pa obisk z motorji, kolesi in štirikolesniki. Ti pritiski so postali tako moteči, da obstaja resna nevarnost, da nam bodo posamezne živalske vrste izginile," je opozoril Avsenek. Med najbolj ogroženimi na Gorenjskem je navedel muflona in kozoroga ter izpostavil vse več bolezni pri gamsih.

Divjad
Divjad
FOTO: Shutterstock

Posebej je opozoril na množičen pritisk, denimo v času gobarjenja. "Takrat praktično ni kotička na Gorenjskem, na katerega ne bi vsak dan stopila človeška noga. Žival se v takih trenutkih umika in s tem izgublja energijo, je pod stresom, pada ji vitalnost," je pojasnil.

Dodal je, da tudi v nočnem času živali nimajo več miru. "Lovci razumemo, da je današnji tempo življenja tak, da so ljudje cele dneve v službi in se potem na sprehod s svojimi ljubljenčki in na rekreacijo odpravljajo tudi v nočnih urah. Vendar se morajo zavedati, kaj s tem povzročajo," je dejal.

Med rešitvami vidi vzpostavitev regulative, kje in kdaj bi se lahko gibali, torej da se ne bi gibali po brezpotjih, temveč po legalnih poteh in v določenih terminih. Takšne omejitve v mirnih conah že vzpostavlja Triglavski narodni park. Sicer se lahko zgodi, da se bomo lahko gibali le še po degradiranih območjih brez živalskega sveta, meni Avsenek.

Predvsem pa bi bilo po njegovem mnenju treba vzpostaviti oster naravovarstveni nadzor in zagotoviti spoštovanje vsaj tistih pravil, ki so v veljavi. Novela zakona o ohranjanju narave je zaostrila sankcije za vožnjo v naravnem okolju, a je glavna težava nadzor.

Na današnjem posvetu o implementaciji novih podzakonskih aktov bo Avsenek pozval gorenjske lovce, da bi v prihajajočem spomladanskem času v sodelovanju z policijo in inšpekcijami izvedli akcije vsaj za zmanjšanje pritiska motoriziranih obiskovalcev.

Vožnja v naravnem okolju ne le vznemirja živali, temveč prinaša tudi degradacijo okolja, je opozoril. "Na posameznih območjih gre celo za uničevanje okolja, kar je seveda kaznivo dejanje. Če se bodo ti pritiski še nadaljevali, bomo lovci začeli podajati tudi kazenske ovadbe," je napovedal.

Antonieta Gasser iz Lovske družine Jesenice je opozorila tudi na problematiko uporabe petard. Njihova lovska družina je izdala zloženko, v kateri ljudi poziva, naj se uporabi petard odpovejo. Kot je pojasnila, so petarde za divje živali nekaj strahovitega. Takšnih pokov niso vajene, tudi lovci pri svoji dejavnosti uporabljajo dušilce.

Morda se bo nekoč glede tega kaj zakonsko rešilo, zaenkrat pa jim, kot je dejala Gasser, ne ostane drugega kot osveščati in delati z ljudmi, zlasti mladimi. Ne opozarjajo jih le glede uporabe petard, pač pa jih prosijo tudi, naj se ob obisku narave držijo začrtanih poti in normalnih ur.

divjad vplivi stanje

Skupna lista NSi, Fokus in SLS, politično slovo Jožeta Tanka?

Sanacija še poteka, hitrost omejena na 60 km/h

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prepih
16. 01. 2026 21.36
Na našem koncu imamo očitno več sreče ,sosedi je divjad decembra pojedla poganjke od rož katere je imela na oknih da o vsej zelenjavi na vrtu--5.metrov od hiše in ceste niti NE govorimo.
Odgovori
+1
1 0
marker1
16. 01. 2026 21.28
Raje zmanjšajte število medvedov, volkov in šakalov, pa bo divjadi več.
Odgovori
+1
2 1
Free Izrael
16. 01. 2026 21.26
S štirikolesnikom v naravi je cool. In ni ga ki bi me ustavil.
Odgovori
-5
0 5
ssecnik
16. 01. 2026 21.48
O ja,pa je.
Odgovori
0 0
devote
16. 01. 2026 21.20
na mojo lastnino nimas kaj vstopati. pika. konec. moj gozd je moj gozd. tako bi morala niti formulirana zakonodaja, ne pa da se vsak lahko seta s svojim scenetom kjer koli mu zapase v sloveniji, po travnikih, njivah, po gozdovih pa je najhuje ker se dobesedno vse zrauba od gob, kostanja, borovnic itd... ce lastnina ni tvoja, nimas tam kaj iskati brez dovoljenja lastnika, ze bonton to veleva, ne rabi ti nekdo to rect. posledicno zivali nimajo res nobenega miru. v gozd je treba vstop ljudem prepovedati, razen za v rekreacijo namenjene gozdove. aja..., te je pa srbijankovic okrog ljubljane posekal do golega.
Odgovori
-1
2 3
mr.poper
16. 01. 2026 21.15
Stanje divjadi vse slabše ,ja pa to ne od včeraj -desetletja gorijo rdeči alarmi , najbolj v zamrzovalnikih in neznanju ,ne zavedanju, malomarnosti ,predvsem pa je tu osebna korist !!
Odgovori
+3
3 0
Perivnik
16. 01. 2026 21.12
Vsekakor je krivec človek. Se kdo vpraša, zakaj je bilo potrebno v okolici letališča Brnik posekati toliko lepih, zdravih gozdov in zgraditi tovarne. Da, tovarne. Ne logistične centre, ki bi jih potrebovalo letališče. Tam je bil kvalitetni naravni filter zelenih dreves za okoliške prebivalce in seveda tudi za živali. Sedaj srne zbegano tavajo po cestah. Saj je vse okrog asfaltirano. KDO JE TO DOVOLIL??? Občina? Župan? Zagotovo. Kje so bili Zeleni Slovenije? Sedaj, ko se združujejo z Levico za nove mandate so prav glasni. Takšni Zeleni kot so v Sloveniji, niso vredni svojega imena. Naj se kar priključijo Levici, tja spadajo. Brez imena Zeleni, samo levičarji so, ki jim je mar za svoje lagodno življene.
Odgovori
+8
8 0
Medo888
16. 01. 2026 21.04
Pravilno , ljudje se vozijo z temi motorji po gozdu in vznemirjajo ljudi živali in ogrožajo sebe tudi z divjo vožnjo kazen do neba jim treba napisat
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Spoznajte otok, o katerem trenutno govori ves svet
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450