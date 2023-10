Stanje kibernetike v Sloveniji

Kibernetska varnost zajema široko paleto področij, presega digitalno kraljestvo in ima svoje korenine globoko v fizični resničnosti. To je obsežno polje, združitev številnih specializiranih poklicev, od katerih ima vsak svojo utrdbo pred neštetimi grožnjami, ki prežijo v digitalnih sencah. Ne gre le za obrambo pred hekerji, temveč za ustvarjanje robustnega ščita, ki ščiti naše podatke, našo zasebnost in naš način življenja v digitalizirani dobi.

3. Zdaj pa se obrnete na strokovnjaka za kibernetsko varnost, ki razkrije pester seznam digitalnih težav, ki pestijo vaš sistem – zastarela programska oprema, baza podatkov, ki je susceptibilna za SQLi in zaposleni, ki so popolnoma padli na testu odkrivanja in pravilnega odzivanja na kampanji lažnega predstavljanja.

Pogost refren: Zakaj bi me skrbelo? To se mi ne bo zgodilo. In tudi če bi se, kaj bi sploh lahko storili ... poudarja vsesplošno nepremišljenost. Ta miselnost je za hekerje igrišče, kjer se apatija spremeni v odprta vrata za digitalne zlorabe. Da bi razjasnili bistvo kibernetske varnosti, potegnimo vzporednice z bolj otipljivimi analogijami: trojica mehanika, zdravnika in strokovnjaka za kibernetsko varnost.

Kot sem že omenil, diskurz o kibernetski varnosti ni omejen na binarni svet ničel in enic. Preliva se v dvorane zakonodaje in predpisov, se prepleta skozi filozofske dialoge in razburka politična prizorišča. Uveljavljeni standardi igrajo ključno vlogo pri oblikovanju kibernetske varnosti države. V Sloveniji se dialog nenehno razvija in zrcali dinamiko digitalne grožnje.

Pravo bistvo kibernetske varnosti se pogosto izgubi, dokler po hodnikih ne odmeva zlovešča fraza: zgodilo se nam je. A takrat je digitalna trdnjava prebita in škoda je narejena. V Sloveniji, tako kot drugod, je izziv preusmeriti naracijo iz reaktivne v proaktivno ter spodbujati kulturo budnosti in odpornosti, ki se pokončno upira nevidnim, a vedno prisotnim kibernetskim nasprotnikom.

Podatki in njihov pomen

Ostra resničnost naraščajoče kibernetske grožnje se odraža v grozečem plesu številk. Kot poroča Statista, je množica poskusov izsiljevalske programske opreme strmo narasla in s 304,64 milijona leta 2020 poskočila na osupljivih 623,25 milijona leta 2021, nato pa se je leta 2022 nekoliko zmanjšala na 493,33 milijona. Vendar pa rahel padec le malo ublaži skrbi, saj so posledice globoke. Mala podjetja so se znašla v očesu te digitalne nevihte, saj jih 60 % opusti svoje poslovanje v šestih mesecih po kibernetskem napadu. Posledice ene same uspešne kršitve lahko tečejo po poslovnih žilah in zadušijo življenje.

Poglabljanje v te mračne statistike lahko napolni zrak s slutečo tišino, a če hladne številke ne vzbudijo nujnosti v zainteresiranih straneh, se pogovor spremeni v odmeve v praznini. Bežen vau, ki izzveni v petih sekundah.

Če želite ponuditi bolj otipljivo perspektivo, si predstavljajte vzporednico, v kateri se letno zgodi 493,33 milijona poskusov vdrtja v fizična bivališča, pri čemer se lastnina zadrži kot talec za povprečno odkupnino 800.000 USD (približno 746.000 evrov). In tudi potem, ko si zajetna vsota izmenja roke, se pojavi negotovost – ali se nam bo lastnina povrnila? Bodo poslopja sploh še primerna za bivanje? Ta hipotetični scenarij odraža resnično muko, ki jo sproži izsiljevalska programska oprema. Vsak digitalni vdor, vsaka zahtevana odkupnina in vsak podatek, ki ga nekdo zadrži kot talca, je oster opomin. Podoba hekerja ni samo kinematografski trop, ampak resničnost, ki preži v senčnih uličicah kibernetskega sveta in je pripravljen napasti najmanjšo ranljivost.

Pripoved se mora premakniti od zgolj priznanja k dejanskemu zavedanju. Številke niso le podatkovne točke, ampak jasni označevalci na zemljevidu kibernetskih groženj, od katerih vsaka pripoveduje zgodbo o tem, kaj je na kocki v našem digitalnem svetu.

Kaj pa sedaj?

Razpotje, na katerem stojimo, vabi h kritični odločitvi: zaupajte plašč kibernetske budnosti zasebnemu sektorju, s čimer omogočite prostemu trgu, da preseje zastarele in nevedne, ter utre pot robustnim rešitvam, ali pa prepustite vajeti upravljanja kibernetske varnosti v roke javnega sektorja, tako EU in slovenske vlade, z željo, da bodo oblikovali in uveljavili regulativni okvir, ki bo ščitil tako državljane kot podjetja. Vsaka pot ima svoje obljube in pasti, izbira pa ni le stvar politike, temveč odraz družbenega odnosa do kibernetske varnosti. Naš svet cveti v neštetih odtenkih sive, daleč od ostrosti črno-belih scenarijev. Zato pragmatičen pristop spodbuja k mešanici intervencij zasebnega in javnega sektorja. Vendar pa je v tej pragmatični mešanici ugnezden imperativ za radikalne premike – premike, ki ne potekajo le v sejnih sobah ali zakonodajnih dvoranah, temveč tudi v navadah vseh nas. Dvostranski motor sprememb sta ozaveščenost strank in politični aktivizem.

Dialektika med dinamiko prostega trga in regulativnim nadzorom ni igra z ničelno vsoto, temveč sinergijski vmesnik, kjer lahko prednosti enega pokrijejo pomanjkljivosti drugega. Gre za oblikovanje kibernetsko odpornega etosa, ki odmeva v vseh slojih družbe, združuje spretnost in inovativnost zasebnega sektorja z avtoritativnim nadzorom in določanjem standardov javnega sektorja. V Sloveniji, tako kot v širši evropski pokrajini, je krmarjenje po tem vmesniku z mešanico ozaveščenosti in aktivizma lahko vodilo v varnejši digitalni jutri.