Stanje kopalnih voda: kar štiri naravna kopališča lani z oceno zadostno

Slovenija se v Evropi z dobro kakovostjo kopalnih voda že vrsto let uvršča v vrh držav, ki spremljajo kakovost teh voda. To potrjuje tudi Evropsko poročilo o stanju kopalih voda za leto 2019 . To Slovenijo uvršča med devet držav, v katerih so vse kopalne vode primerne za kopanje. Te države so Avstrija, Grčija, Ciper, Malta, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Romunija in Slovenja. Slovenija je tudi ena od osmih držav, kjer so vse kopalne vode redno pod nadzorom (Avstrija, Bolgarija, Finska, Irska, Luksemburg, Malta, Romunija, Slovenija).

V Evropi je bilo lansko leto 22.295 kopalnih voda, kar je 164 več kot leta 2018 in 813 več kot leta 2015. To kaže na njihovo pomembnost in vlogo pri načrtovanju dopustniških aktivnosti Evropejcev. Dve tretjini kopalnih voda je določenih na obalah morij. Ta mesta so zaradi večje samočistilne sposobnosti (slanost, UV žarki) navadno boljše kakovosti kot celinske kopalne vode. Tako je 87,4 odstotka vseh evropskih kopalnih voda na morju odlične kakovosti oz. z minimalno vsebnostjo bakterij.