Stanje na Krasu pod nadzorom: 'Če požarišč ne bo, bomo prekinili z gasilsko stražo'

Glede na to, kako se bodo pojavljala žarišča, se bodo gasilci odločili, kako naprej izvajati stražo. "Če požarišč ne bo, bomo prekinili z gasilsko stražo in bo nadzor nad požariščem izvajalo matično društvo skupaj s sosednjimi v sklopu rednih obhodov oz. izvajanja gasilskih straž ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja," je povedal vodja intervencije na Krasu Simon Vendramin .

Poleg tega bodo v ponedeljek gasilci in poveljujoči iz obalno-kraške in severnoprimorske regije skupaj z gozdarji odšli na ogled terena in se odločili glede nadaljnjih postopkov, je še pojasnil.

Medtem gozdarji sami že aktivno delujejo in pripravljajo oceno škode po požarih, ki so po grobih ocenah na goriškem Krasu v drugi polovici julija pustošili na območju, velikem 3500 hektarjev, od tega je okoli 2700 hektarjev gozda.

Zadnji dež, ki ga na Krasu ni bilo veliko, je nekoliko umiril razmere, a smo še vedno sredi poletja in Vendramin upa, da ne bo kakšnih novih požarov. Povedal je tudi, da so bili v soboto pri kolegih na italijanski strani. Tam po njegovih besedah aktivno čistijo in zalivajo rob požarišča in še izvajajo gašenje.