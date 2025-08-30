Stanje na Primorskem in Notranjskem se je umirilo, a prihajajo nove padavine

Po besedah Sandija Curka ponoči ni bilo veliko padavin, zato se stanje postopoma umirja. Trenutno je pomoč ekip prostovoljnih gasilskih društev usmerjena predvsem na posamezne objekte, ki jih prebivalci sami ne morejo očistiti. Veliko se ukvarjajo tudi s sanacijo plazu v Hruševju z namenom, da omogočijo prevoznost ceste do vasi Sajevče in Rakulik, kjer so tri hiše odrezane od povezave. "Danes si bo plazišče ogledal geolog, nato pa se bomo odločili, kako bomo pristopili k sanaciji," je povedal.

Poškodbe na železniški progi Divača-Koper, zaradi katerih je bila ta nekaj časa zaprta, so sanirane, proga pa je bila v petek pozno zvečer znova odprta.

Obilno deževje je sicer v petek popoldne najbolj prizadelo trikotnik Razdrto, Košana, Postojna ter Divačo in Kozino. Zaradi težav je Center za obveščanje Postojna prejel nekaj manj kot 300 klicev, je povedal Curk.

Zahvalil se je pripadnikom prostovoljnih gasilskih društev na Severnoprimorskem in Notranjskem ter prebivalstvu, ki je po njegovih besedah pokazalo izrazito medsosedsko pomoč. Je pa opozoril, da nevarnosti še ni konec. Za popoldne namreč Agencija RS za okolje napoveduje nove padavine. "Te ne bodo tako intenzivne kot v petek, bodo pa še vedno obilne," je povedal. Prebivalce na Severnoprimorskem in Notranjskem zato poziva, naj dopoldne izkoristijo za čiščenje meteornih jaškov, kar lahko bistveno pripomore k odtekanju vode.

Danes bo sicer spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, možni so krajevni nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini dokaj jasno, na severovzhodu je zgodaj zjutraj še možen rahel dež. V ponedeljek bo dopoldne še precej jasno, popoldne pa se bo postopno oblačilo. Na zahodu bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.