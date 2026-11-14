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Stanje na Severnem Primorskem se umirja, Vipava se vrača v strugo

Postojna, 14. 11. 2026 10.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Reka Vipava v Mirnu

Po burni noči na Severnem Primorskem, še posebej v občini Renče-Vogrsko, kjer so bile številne ceste zaprte ali poplavljene, se stanje umirja. Kot nam je povedal poveljnik PGD Renče-Vogrsko, je sicer vodostaj reke Vipave še visok, ceste pa so večinoma prevozne.

Največ težav so imele občine vzdolž reke Vipave, torej Vipava, Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica. Številne ceste na teh območjih so bile zaprte oziroma težko prevozne.

Na terenu je bilo večje število gasilcev, pripadnikov občinskih štabov civilne zaščite in drugih reševalnih enot.

A stanje se je v noči na soboto umirilo. Kot so sporočili iz Regijskega štaba za CZ Severne Primorske, je današnje jutro na širše goriško območje prineslo olajšanje. Reka Vipava se vse bolj umika v svojo strugo.

Vodostaj reke Vipave je sicer še vedno kar visok, je za 24ur.com povedal poveljnik PGD Renče-Vogrsko Tadej Simčič. Vse ceste so prevozne, razen ceste iz Bukovice proti Biljam, kjer je še vedno velika količina vode. Zaprta je tudi cesta Kromberk–Ravnica zaradi porušitve dela zidu ob gradu Kromberk.

V Renčah je bila tokrat na preizkušnji prvič tudi nova protipoplavna zaščita s posebnimi paneli, ki se je po besedah poveljnika občinskega štaba CZ občine Renče-Vogrsko Milivoja Perkona izkazala za zelo učinkovito.

Nova protipoplavna zaščita s paneli v Renčah
Nova protipoplavna zaščita s paneli v Renčah
FOTO: Ervin Čurlič - Regijski štab CZ za severno Primorsko

V Ajdovščini so razmere povsem umirjene, vse ceste so prevozne, je povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite v Ajdovščini Igor Benko.

Poplavljalo je sicer tudi v Postojni, vendar brez večjih škod, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk. V zelo kratkem časovnem intervalu sta namreč narasli reka Pivka in reka Reka.

Na področju Notranjske je sicer možen še kakšen narast voda, ampak po mnenju Curka ni pričakovati večjih nezgod.

Po podatkih agencije za okolje so sicer vodotoki rek še visoki, pretoki rek v zahodni, južni in osrednji Sloveniji so visoki, a reke počasi upadajo. Poleg Vipave sta se zaradi močnega deževja v minulih dneh razlili tudi Kolpa in Krka v spodnjem toku, prav tako Ljubljanica na Ljubljanskem barju. Kraška polja so ojezerjena.

Obilne padavine so sicer v petek povzročile obilo preglavic predvsem na območjih regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper, Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Slovenj Gradec, Maribor in Postojna, kjer so skupno zabeležili več kot 65 dogodkov. Gasilci so prečrpavali meteorno vodo iz stanovanjskih in drugih objektov, čistili prepuste in odstranjevali podrta drevesa. Na območju regijskega centra Koper sta se sprožila tudi dva zemeljska plazova, je danes sporočila uprava za zaščito in reševanje.

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