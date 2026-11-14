Stanje na Severnem Primorskem se umirja, Vipava se vrača v strugo

Največ težav so imele občine vzdolž reke Vipave, torej Vipava, Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica. Številne ceste na teh območjih so bile zaprte oziroma težko prevozne. Na terenu je bilo večje število gasilcev, pripadnikov občinskih štabov civilne zaščite in drugih reševalnih enot.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Reka Vipava v Mirnu Ervin Čurlič - Regijski štab CZ za severno Primorsko

Renče Ervin Čurlič - Regijski štab CZ za severno Primorsko

Miren Ervin Čurlič - Regijski štab CZ za severno Primorsko

Cesta Bukovica - Renče pri pokopališču Ervin Čurlič - Regijski štab CZ za severno Primorsko

Renče Ervin Čurlič - Regijski štab CZ za severno Primorsko









A stanje se je v noči na soboto umirilo. Kot so sporočili iz Regijskega štaba za CZ Severne Primorske, je današnje jutro na širše goriško območje prineslo olajšanje. Reka Vipava se vse bolj umika v svojo strugo. Vodostaj reke Vipave je sicer še vedno kar visok, je za 24ur.com povedal poveljnik PGD Renče-Vogrsko Tadej Simčič. Vse ceste so prevozne, razen ceste iz Bukovice proti Biljam, kjer je še vedno velika količina vode. Zaprta je tudi cesta Kromberk–Ravnica zaradi porušitve dela zidu ob gradu Kromberk. V Renčah je bila tokrat na preizkušnji prvič tudi nova protipoplavna zaščita s posebnimi paneli, ki se je po besedah poveljnika občinskega štaba CZ občine Renče-Vogrsko Milivoja Perkona izkazala za zelo učinkovito.

Nova protipoplavna zaščita s paneli v Renčah FOTO: Ervin Čurlič - Regijski štab CZ za severno Primorsko

V Ajdovščini so razmere povsem umirjene, vse ceste so prevozne, je povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite v Ajdovščini Igor Benko. Poplavljalo je sicer tudi v Postojni, vendar brez večjih škod, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk. V zelo kratkem časovnem intervalu sta namreč narasli reka Pivka in reka Reka.