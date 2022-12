Stanje petletne deklice naj bi bilo stabilno. Kako preprečiti nezgode?

Bilo je v nedeljo dopoldne, v avstrijskokoroškem Nassfeldu oz. Mokrinah. Petletna deklica se je na šestsedežnici peljala z družinskimi člani, ki so si približno 15 metrov pred postajo, kot kaže, napačno razlagali znak ter prezgodaj dvignili varovalo. Petletnica je zdrsnila s sedežnice, njen dedek naj bi jo še poskušal zadržati pred padcem, a ne za dolgo, zato je z višine osmih metrov omahnila.

Kot poroča avstrijski Kleine Zeitung, je deklico na mestu takoj oskrbel reševalec, tri minute kasneje pa je priletel reševalni helikopter, jo nemudoma odpeljal v bolnišnico v Linzu, zaradi obsega poškodb pa kasneje še v bolnišnico v Celovcu. Njeno zdravstveno stanje naj bi bilo, kot še pišejo, ta trenutek stabilno. Avstrijska policija je kljub temu odprla preiskavo zaradi povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti.

Čeprav nesreča res ne počiva, lahko z upoštevanjem nekaj praktičnih nasvetov tovrstne nezgode poskušamo preprečiti, poudarja učitelj smučanja Luka Štumberger. Prvič: otrok naj nikoli ne sedi na robu sedežnice. Sledi seveda spuščanje zapornice, ki naj ostane zaprta, vse dokler ne vidijo znaka na zadnjem drogu, da jo je treba odpreti. In nič prej! "Praktični nasvet z moje strani bi bil, da ko se zapornica odpre, položimo roko pred njega in s tem zavarujemo otroka, da ne more spolzeti s sedeža dol," je še dejal direktor smučarske šole na Krvavcu.

Morda se vse to zdi samoumevno, a takšni padci niso redkost. Smučarji se namreč bojijo, da bi prepozno dvignili varovalo in obtičali na sedežnici. So pa telesne poškodbe v teh primerih, poudarjajo na smučiščih, zelo redke.