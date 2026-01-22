Stanje triletnika se je izboljšalo, za družino še naprej zbirajo donacije

Slovenija še enkrat več dokazuje, da v težkih trenutkih znamo stopiti skupaj in pomagati. Še naprej pa poteka akcija zbiranja donacij, saj želijo vaščani družini čim prej urediti njihov dom.

"Šok, še vedno je šok, še vedno je žalost bo ostala, tragedija bo ostala, ampak moramo, nekako moramo iti naprej, predvsem zaradi našega sončka, ki je v bolnišnici in mu je zdaj že dosti bolje," je povedala sorodnica Lucija Marčič.

"Materialno, fizično bomo mi rešili vse. Mi jih bomo postavili na noge, oni pa naj se poberejo psihično, ker čez to moraš iti. Delali bomo na tem, da jih bomo postavili na noge," pa je dejal Drago Lesjak, predsednik vaškega odbora Draženci.

Kot je pred dnevi pojasnil župan Hajdine Stanko Glažar, so družini zagotovili nadomestno bivališče, saj njihova hiša po požaru ni primerna za bivanje. Glažar je ob tem družini izrekel sožalje in povedal, da gre za veliko tragedijo, ne le za družino in Dražence, pač pa za celotno občino. Ob tem je izrazil upanje, da bo poškodovani otrok kar najhitreje okreval.