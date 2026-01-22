Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Stanje triletnika se je izboljšalo, za družino še naprej zbirajo donacije

Maribor, 22. 01. 2026 17.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič M.S.
Požar na Ptuju

Po hudi tragediji, ko je v požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja ugasnilo življenje petletnega fantka, zdaj vendarle žarek upanja. Stanje mlajšega, triletnega dečka se je izboljšalo in ni več v kritičnem stanju. Medtem sorodniki in sovaščani vso svojo energijo usmerjajo v pomoč družini.

Slovenija še enkrat več dokazuje, da v težkih trenutkih znamo stopiti skupaj in pomagati. Še naprej pa poteka akcija zbiranja donacij, saj želijo vaščani družini čim prej urediti njihov dom.

"Šok, še vedno je šok, še vedno je žalost bo ostala, tragedija bo ostala, ampak moramo, nekako moramo iti naprej, predvsem zaradi našega sončka, ki je v bolnišnici in mu je zdaj že dosti bolje," je povedala sorodnica Lucija Marčič.

"Materialno, fizično bomo mi rešili vse. Mi jih bomo postavili na noge, oni pa naj se poberejo psihično, ker čez to moraš iti. Delali bomo na tem, da jih bomo postavili na noge," pa je dejal Drago Lesjak, predsednik vaškega odbora Draženci.

Kot je pred dnevi pojasnil župan Hajdine Stanko Glažar, so družini zagotovili nadomestno bivališče, saj njihova hiša po požaru ni primerna za bivanje. Glažar je ob tem družini izrekel sožalje in povedal, da gre za veliko tragedijo, ne le za družino in Dražence, pač pa za celotno občino. Ob tem je izrazil upanje, da bo poškodovani otrok kar najhitreje okreval.

Požar naj bi povzročilo ogrevanje oz. raba dimnika.
Požar naj bi povzročilo ogrevanje oz. raba dimnika.
FOTO: Jana Ujčič

TRR SI56 0420 2000 0348 846

Namen nakazila 'Pomoč družini Marčič po požaru in smrti otroka'

Sklic SI00 245134

Od srede, 21. januarja 2026, od 8. ure dalje, lahko uporabniki Telekoma, Telemacha in A1 donirajo tudi s poslanim SMS-sporočilom na 1919 s ključno besedo PTUJPOMAGAM5 ali PTUJPOMAGAM19

Več nocoj v oddaji 24UR!

požar hajdina pomoč

Golob za CNN: Evropa je končno pokazala nekaj hrbtenice

700 evrov nižje položnice v domovih, Golob tudi o protipoplavnih ukrepih

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Minimalna plača se vse bolj približuje povprečni plači
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
moskisvet
Portal
Poročil se je s študentko
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469