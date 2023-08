Stanje v Kamniku katastrofalno, v Komendi izredne razmere

V Kamniku so razmere še vedno katastrofalne, gasilci in vojska se še prebijajo do hiš, ki so odrezane od sveta, je dejal kamniški župan Matej Slapar. Izredne razmere so razglašene v Komendi, kjer gasilci dalj časa niso uspeli niti začeti izčrpavati vode iz hiš, povsem sta uničeni tudi obe vodovodni omrežji in most, so sporočili iz občine.

Po besedah Slaparja je stanje v Kamniku katastrofalno. Ceste v dolino Kamniške Bistrice, Črne in v Bistričico so še vedno neprevozne. Slapar se je zahvalil gasilcem, vojski in pogodbenim podjetjem, s pomočjo katerih se prebijajo do hiš. Ekipa Komunalnega podjetja Kamnik pa medtem s polno paro dela na sanaciji vodovodnega sistema, je dodal.

Preskrba s pitno vodo v Kamniku je sicer zaradi pretrgane glavne vodovodne cevi povsem onemogočena, je zjutraj sporočilo Komunalno podjetje Kamnik. Zaradi izrednih razmer okvare niso mogli natančno locirati in je odpraviti, zato pričakujejo, da bo oskrba s pitno vodo motena dlje časa.

V Kamniku prva žrtev poplav Danes nekaj po 6. uri so bili policisti obveščeni o najdeni mrtvi osebi na območju Kamnika. Policijska uprava Ljubljana je nadalje zjutraj potrdila, da so pred hišo na območju Kamnika našli mrtvo žensko, ki naj bi po informacijah Slaparja pred povodnji poskušala rešiti svoj avto. Uničen je tudi most na cesti Stahovica–Kamnik, številne ceste so zaprte.

Moste pri Komendi: 'Voda prihaja v hiše že čez okna' Zelo hudo je tudi v Mostah pri Komendi, od koder se nam je javila bralka, ki pravi, da "voda dere z vseh strani in prihaja v hiše že čez okna". Občina Komenda svoje občane naproša, naj ne zapuščajo domov, dokler se vode ne umirijo. Moste pri Komendi so popolnoma pod vodo. Ko se razmere vsaj nekoliko umirijo, bodo gasilci začeli z izčrpavanjem vode, so sporočili na Facebooku.

V občini Komenda je poveljnik Gasilske zveze Komenda Roman Koncilja razglasil izredne razmere in občane prosil, naj ne zapuščajo domov, dokler se vode ne umirijo, ko bodo tudi gasilci začeli z izčrpavanjem vode, so sporočili na spletni strani občine. Zaradi poškodb na obeh vodovodnih omrežjih bo dobava vode v Komendi motena še dalj časa, občina pa bo dostavo pitne vode zagotovila ob 19. uri pred občinsko stavbo na Zajčevi 23. Občane so pozvali, naj vodo prevzamejo s svojo embalažo in naj bodo z njo varčni.

Komenda je bila v prvi polovici dneva odrezana od sveta, povsem je uničen most v Komendi, ki bo po oceni občine potreben popolne sanacije. Malo pred tretjo popoldne pa so se vodotoki začeli počasi vračati v svoje struge. Na občini predvidevajo, da bodo glavne cestne povezave kmalu sproščene. Trenutno je prevozno križišče pri Kralju v smeri Mengeš–Brnik, dostop do Komendske Dobrave pa je urejen iz smeri Zaloga.

Razmere se medtem umirjajo v Domžalah Županja Renata Kosec je povedala, da so v občini aktivirali celoten sistem zaščite in reševanja. Trenutno na najbolj ogroženih območjih občanom razdeljujejo protipoplavne vreče in se pripravljajo na še eno težko noč. Voda je po besedah Kosceve trenutno še pitna, če pa se bo to spremenilo, bodo občane prek družbenih in ostalih medijev seznanili, da jo je treba prekuhavati. Dodala je, da so bile stanovanjske hiše ogrožene predvsem v severnem delu občine, a so si občani ob pomoči civilne zaščite veliko pomagali kar sami. Župan Trzina Peter Ložar pa je ocenil, da nivo vode v občini ne narašča več. Med sanacijo poplav so med občane razdelili šest kamionov protipoplavnih vreč in ostalega materiala, občani pa se izmenjujejo pri pomoči gasilcem in civilni zaščiti.