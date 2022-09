Stanje v Osilnici in Kostelu resno: ogrožen vodovod, poplavljene hiše

V občinah Osilnica in Kostel, ki so jih v petek prizadele poplave, se je stanje čez noč nekoliko umirilo, a še naprej ostaja zelo resno. Poškodovane je bilo veliko občinske in državne infrastrukture, poplavljenih veliko hiš, še naprej močno dežuje. Škoda je velika, odprava bo dolgotrajna, pravi podžupan Kostela Miran Briški. Žrtev na srečo ni, ogrožena pa sta tako vodovod v Jakšičih kot v Kužlju.

Poplave na območju Gorenje Žage - Kostel FOTO: Bralka

Noč v Osilnici je bila po besedah osilniške županje Alenke Kovač dolga. "Vso noč smo bili v pripravljenosti, vendar na srečo nove intervencije niso bile potrebne. Stanje je trenutno kolikor toliko pod nadzorom, a nikakor ni dobro, še posebej, ker še naprej močno dežuje," je povedala. Poplavljenih je bilo okoli 15 hiš. Vodo iz njih črpajo z vodnimi črpalkami, kjer so lahko, so objekte zavarovali s protipoplavnimi vrečam. Voda je močno poškodovala državno cesto v vasi Podvrh, ki je prek Strme rebri trenutno edina povezava s svetom. "Cesta je sicer še prevozna, a jo je v delu močno spodjedlo in nagnilo, kar lahko predstavlja nevarnost za tovorna vozila," je povedala. Dobro je sicer, da je gladina Kolpe nekoliko upadla, še vedno pa močno derejo okoliški hudourniki in potoki. Tudi v Kostelu se je stanje po besedah podžupana Mirana Briškija nekoliko umirilo, četudi pri njih še vedno dežuje. Kolpa je nekoliko upadla, a vasi ob njej ostajajo nedostopne. "Veliko je podorov in prekinjenih cestnih povezav. Ogrožena sta tako vodovod v Jakšičih kot v Kužlju. V slednjem je Kolpa celo pretrgala povezavo vodovoda med slovensko in hrvaško stranjo," je povedal. Še vedno ima veliko hiš zalite kleti, mnogi ne morejo z dvorišča, ker jim je spodneslo tla in so avtomobili nasedli.

Pregled stanja in prvo oceno škode bodo v občini naredili danes dopoldne, že zdaj pa je po njegovih besedah jasno, da bo velika in "bo šla v milijonske vrednosti, saj gre za ujmo, ki je 40 ali 50 let nihče ne pomni".