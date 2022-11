Stanje v priljubljenih Zelencih po letošnji suši zelo zaskrbljujoče

Velika večina vode v Zelence prihaja iz Planice oziroma doline Tamar. Gre za prodno in morensko geološko podlago, z veliko zmogljivostjo akumuliranja vode. Glede na to, da so bile pred letošnjo sušo močnejše in dolgotrajnejše padavine lani jeseni, so verjetno zaloge vode v tej akumulaciji pošle, Zelenci pa ostali brez vode, ugotavlja Rogelj.

Na ministrstvu za okolje so seznanjeni z ugotovitvami okoljevarstvenikov, stanje rezervata pa označujejo kot zaskrbljujoče. Medtem na zavodu za varstvo narave upajo, da gre za enkraten dogodek. Metod Rogelj s kranjske območne enote Zavoda RS za varstvo narave je dejal, da tako nizkega vodostaja v Zelencih po 25 letih opazovanj ne pomni. "Nihanje gladine vode je sicer običajno, najnižje gladine so bile v letih 2003 in 2004, a pretok vode je bil kontinuiran, le gladina jezera je bila nižja za dober meter," je pojasnil.

Kot pojasnjuje, se ob novih padavinah najprej polni podlaga na mestu padavin, nato se bodo polnili tudi Zelenci in na koncu vsi vodni sistemi dolvodno proti Ljubljanskem polju: "Polnjenje bo odvisno od količine padavin, a vse skupaj zna trajati do konca pomladi, ko bo tudi taljenje snega prispevalo k napajanju. Ker bodo Zelenci prej na vrsti, bodo seveda napolnjeni z vodo prej. A kot rečeno, odvisno od količine padavin."

Rogelj upa, da je letošnje stanje Zelencev enkraten ali vsaj zelo redek dogodek. Skrbi pa ga trend pogostejših ekstremnih vremenskih situacij, katerih vzrok so podnebne spremembe. Kot je opozoril, se že sicer takšni ekosistemi zaraščajo, sušna obdobja pa zaraščanje dodatno pospešujejo. Ob hitrejših spremembah se živali ne morejo prilagoditi in ob spreminjanju močvirnih habitatov jih običajno nadomestijo manj ogrožene in manj redke, torej bolj splošno razširjene vrste.

Ne samo suša, pač pa uporaba vode v Planici

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green ocenjuje, da vzrok za stanje Zelencev, ki so po njenem mnenju na pragu ekološke katastrofe, ni le suša, temveč tudi polnjenje vodnega bazena na smučišču v Podkorenu v času suše in polivanje umetne mase na skakalnici v Planici.

"Skakalni center Planica očitno nekritično uporablja vodo iz podzemnega sistema (povirja) Zelencev z mislijo na to, da je in bo planiško podzemlje vseskozi več ali manj bogato z vodo. Izkoriščanje tega vira vode smatrajo kot samoumevno ne glede na vremenske razmere, pa čeprav lahko Zelenci ostanejo brez vode. Vodo uporabljajo vseskozi za zasneževanje, za namakanje skakalnic, ogrevanje prostorov, hlajenje dvorane za smučarski tek ter seveda za sanitarno uporabo," navajajo v okoljevarstveni organizaciji in dodajajo, da se med škropljenjem plastike, ki je izrabljena ali slabše kakovosti, izločajo mikro delci plastike, ki s polivanjem in odtekanjem vode ponikajo v podtalnico in neposredno onesnažuje povirje naravnega rezervata Zelenci.

O problematiki na območju naravnega rezervata Zelenci je Alpe Adria Green obvestila ministrstvo za okolje in prostor, kjer se strinjajo, da je bilo stanje vode v Zelencih letos zaskrbljujoče. V zvezi s tem, da je domneven vzrok upada in slabšanja kakovosti vode prevelik odvzem vode v zaledju povirja, še zlasti v času letošnje suše, pa so na ministrstvu pojasnili, da je v teku javno naročilo za izvedbo analize kakovosti vode v Zelencih. "Direkcijo RS za vode smo zaprosili za mnenje glede možne povezave med nizkim vodostajem in izdanimi vodnimi dovoljenji za rabo vode v zaledju povirja, posebej v povezavi z letošnjo sušo. Inšpektorat za okolje in prostor smo pozvali, da v program dela za leto 2023 vključi nadzor nad rabo vode ter skladnostjo dejanske porabe vode v zaledju povirja z izdanimi vodnimi dovoljenji," odgovor ministrstva navaja Alpe Adria Green.