'Stanje v zdravstvu ni tako dramatično katastrofalno, kot ga prikazujejo'

Ob tem je kritiziral napoved premierja, da bo časovnica reforme izdelana v 14 dneh. "V predvolilnih razpravah je bilo veliko govora o stanju v zdravstvu. Slišali smo od strank, ki so danes v vladi, da imajo časovnico že pripravljeno. Obljubljali so 30 dni do specialista in še veliko drugih zelo konkretnih obljub je bilo danih. Prevladoval je vtis, da bodo začeli delati že prvi dan. Po sedmih mesecih pa slišimo, da bodo šele naredili časovnico in kot velik uspeh se prodaja to, da bodo poslanci koalicije podpisali zavezo, da bodo to uresničevali. To je samo po sebi umevno. Za uspeh se prodaja prazna škatla."

Predsednik SDS Janez Janša meni, da vlada Roberta Goloba ni ubrala pravega pristopa glede izvedbe zdravstvene reforme. "V javni zdravstveni zavarovalnici je treba narediti spremembe. Zavod je še vedno organiziran na samoupraven način. Vlada in lokalne skupnosti, ki so za stanje 100-odstotno odgovorne, imajo v tem zavodu manj kot tretjino glasov. Vse ostalo so predstavniki drugih asociacij. V glavnem gre za interesne skupine."

Zakaj se torej tri predhodne Janševe vlade niso lotile korenitih sprememb sistema? Janša na to odgovarja s kritiko nedavnih Golobovih izjav o stanju v zdravstvu. "Ta šov, ki smo ga videli včeraj, je podoben izjavam nekega maturanta, ki pride iz srednje šole prvi dan na fakulteto in je zanj vse novo in misli, da je tako tudi za ves ostali svet. Nič od tega, kar je bilo povedano včeraj, ni nekaj novega. V predalih ministrstva za zdravje je na tisoče ocen in podatkov. To, kar je včeraj predsednik vlade tukaj navajal, so znani javni podatki. Težave so znane. Tisto, česar pa se predsednik vlade ne zaveda, pa je, da stanje, kakršnega imamo v zdravstvu, ni tako dramatično katastrofalno, kot je bilo včeraj prikazano. Ta sistem je Slovenijo pripeljal čez pandemijo enako kot nekateri drugi evropski sistemi. Če ne celo boljše od mnogih," pravi Janša.

Ob tem priznava, da so čakalne vrste realnost, prav tako odhajanje ljudi iz zdravstvenega sistema. "Tega ne boste rešili zgolj z reformo zdravstvene zavarovalnice." Kot pravi, stanja ni mogoče rešiti brez dveh ključnih sprememb. "Eno je plačni sistem v zdravstvu, ki pa ga ne morete reformirati brez reforme celotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Druga stvar pa je transparentnost stroškov v javnem zdravstvu. Prvi ukrep te vlade pa je bil, da se spremeni zakon o javnem naročanju in ukine urad za referenčne cene. Na podlage te spremembe, ki smo jo naredili, nihče v zdravstvu ne bi mogel nabavljati pripomočkov in materiala po cenah, ki so višje od EU povprečja. To je ključna stvar, ki moti botre v slovenskem zdravstvu."

Janša pravi, da ljudje, kot sta znani dobavitelj slovenskega zdravstva Andrej Marčič in lobist Božo Dimnik, niso zaslužili zato, ker so se družili z njim. "Morda so poskušali, ampak proti moji volji, in mislim, da iz te moke ni bilo veliko kruha. Če bi bil jaz njihov lobist, naša vlada ne bi sprejela spremembe zakona o javnem naročanju in ustanovila urada za referenčne cene, ki vse to preprečuje."

Glede objavljenih fotografij z Marčičeve jahte Janša pravi, da ni vedel, da ga je fotografiral. Dejal je, da je do te vožnje prišlo pred leti, ko so bili na nekem dopustu. "Na pomolu smo srečali gospoda Marčiča, ki je bil prej, ko je bila moja žena še družinska zdravnica, njen pacient. In smo se tam tudi spoznali. Povabili so nas na to vožnjo." Za posle, ki naj bi jih Marčič sklenil z Janševo vlado, Janša odgovarja, da so jih preiskovale "vse žive institucije" in niso ugotovile, da bi bilo kar koli narobe.

Dotaknil se je tudi sklica izredne seje DZ zaradi izrednih razmer v zdravstvu. To je namreč predlagala njegova stranka. Kot pravi, so jo predlagali zato, da se dobi realen pogled na razmere, da se vlado zaveže, da v 30 dneh predlaga interventni zakon in da se naredi časovnico za naprej. "Kar se tiče urgentnih ukrepov, se vlada stanja ne zaveda dovolj dobro."

Janša tudi ne skriva pesimizma glede zdravstvene reforme, ki jo predlaga vlada. "Lahko naredite vse, a dokler ne boste imeli zdravnikov, medicinskih sester, ta sistem ne bo deloval. Lahko digitalizirate, kar želite." Ob tem je dodal, da ga zanima, kako bo potekala digitalizacija. "Ključna stvar pa je, da ne morete narediti nobenih sprememb v zdravstvenem sistemu brez reforme sistema plač. Reforma v zdravstvu ne more biti nek poseben steber, ki bo na nek način primerljiv znotraj sistema plač v javnem sektorju, ampak mora biti primerljiv s konkurenčnim prostorom v našem sosedstvu, kjer zdravnik, računalničar, inženir, lahko dobi službo kjer koli čez mejo, v kateri bogatejši evropski državi, medtem ko je številni drugi poklici v javni upravi ne morejo. To je treba upoštevati, ko se bodo delale spremembe," meni nekdanji predsednik vlade.

Ob koncu pogovora se je dotaknil še nekaterih drugih tem. Dodatke, ki jih je vlada obljubila sodnikom do ureditve plačnega sistema, pa je označil "za eno najbolj neumnih potez predsednikov vlad v dosedanji zgodovini".