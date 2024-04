Stranka upokojencev najela dvorano, nato pa pozabila sklicati kongres

In kdo bodo protikandidati Antona Riflja? Bi lahko nov povratek uprizoril večkrat že odpisani Karl Erjavec? Politični veteran za zdaj modro molči in – kot pravi – sledi modrosti tajnega agenta Jamesa Bonda. Zdi se, da Desus tudi dve leti po za stranko poraznih volitvah z novimi razprtijami sledi znanemu trendu neenotnosti.

"Kaos res je, nekaj se dogaja v notranjosti," je povedal Marko Bandelli, kandidat za predsednika Desusa. Rifelj, trenutni predsednik stranke, pa na drugi strani zagotavlja, da to ne drži. "Poglejte, nobenega kaosa ni v stranki, stranka funkcionira normalno," pravi.

Podobno neusklajeno je tudi, ko gre za organizacijo volilnega kongresa. Rifelj pritrjuje, da ga bodo res izpeljali kasneje in ne 20. aprila, ko je imela stranka na gospodarskem razstavišču tudi že rezervirano dvorano. Ker da postopkov niso mogli pravočasno izpeljati, pa tudi, da je bil datum, ki je tik pred evropskimi volitvami, neprimeren.

"To je eden izmed vzrokov, zato je bilo treba zadevo prestaviti ne glede na to, da smo dvorano rezervirali in smo jo brez finančnih težav tudi odpovedali," pojasnjuje Rifelj. Bandelli na drugi strani pravi, da Rifelj kot predsednik ni spoštoval sklepa sveta stranke. "Kongresa ni sklical tako, kot bi moral. Mislim, to je zelo velik prekršek, kršitev samega statuta. Smo ga celo pozvali k odstopu," pravi Bandelli.

In kako obračunavanja med danes najvidnejšimi člani Desusa spremlja dolgoletni alfa in omega stranke upokojencev? "Obžalujem, da se to dogaja, ker stranka Desus je le 20 let krojila usodo slovenske politike. Danes se kaže na to, da so stranko pred tremi, štirimi leti ugrabili," pravi Karl Erjavec, nekdanji predsednik Desusa.

"Moram reči, da je to ena ekipa, ki je bila nekoč v neki drugi stranki, in ki je pravzaprav že takrat poskušala in poskuša ponovno udejanjiti svoje interese," pravi Rifelj.