Stanovalcem ob mariborski onkologiji nove ponudbe za odkup

Vrednost širitve onkološkega oddelka, ki se izvaja v dveh fazah, ostaja skupaj z opremo 65 milijonov evrov, od tega so gradbena dela ocenjena na 30 milijonov evrov. Je pa izvajalec gradbenih del GH Holding podal zahtevek za povračilo okoli 800.000 evrov zaradi 13-mesečne zamude z začetkom izvedbe druge faze projekta. "Želimo povračilo samo materialnih stroškov, ki nastajajo na samem gradbišču - od energetskih, komunalnih stroškov, zavarovanja, stroškov najema dvigala za teh 13 mesecev -, medtem ko smo se ostalim stroškom, ki nam po pogodbi tudi pripadajo, odpovedali," je na današnjem pogovoru z novinarji v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor povedal direktor tega podjetja Blaž Miklavčič.

Dela na gradbišču trenutno nemoteno tečejo, rok za njihovo dokončanje je sredi septembra 2026, v teku je tudi razpis za nabavo opreme. Prva faza nadgradnje obsega zvišanje obstoječe stavbe za tri nadstropja, ki je že pri koncu. Začetek druge faze, ki predvideva izgradnjo sedemnadstropnega prizidka, pa je zamujal zaradi pritožb stanovalcev objekta v Masarykovi ulici.

Devet stanovanj bo dobilo nove ponudbe za odkup

Doslej so državni pogajalci uspeli doreči odkup šestih od skupno 15 stanovanj, ostali dobijo nove ponudbe. "Naročene so bile novelacije cenitev, ki upoštevajo transakcije v preteklem letu. Tisti stanovalci, ki še niso podpisali pogodbe, bodo dobili nove ponudbe za odkup stanovanj, z novimi cenami in se bodo odločali, kako naprej. Če bo potreben še kakšen razgovor s stanovalci, ga bomo opravili v nadaljevanju," je pojasnil Damir Topolko iz DRI upravljanje investicij.

Podrobnosti novih ponudb na državni strani ne želijo razkriti pred njihovo predstavitvijo stanovalcem, a po besedah Topolka verjamejo, da bodo "dosegli napredek". "Mislim, da smo na dobri poti, da se bomo dogovorili," je optimističen tudi Osrečki, ki od oktobra lani vodi državni urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Z novimi ponudbami so se po njegovih besedah "približali zahtevam stanovalcev, a ne vsem". "Nekateri imajo nekoliko prezahtevno ceno. Treba je iti od stanovalca do stanovalca in najti rešitev," je povedal.

Projekt negovalne bolnišnice se je zvišal iz osmih na deset milijonov evrov

Težava mariborske onkologije so tudi dotrajani obsevalniki. V načrtu je nabava štirih novih, razpis za prva dva pa bo po besedah generalnega direktorja Vojka Flisa objavljen v začetku februarja.

Urejanje negovalne bolnišnice poteka po načrtih. "Ocenjujemo, da bodo dela zaključena do konca tega leta," je povedal Osrečki. Vrednost projekta se je zvišala s prvotnih osem na deset milijonov evrov, med drugim zaradi pomanjkljivo pripravljene izhodiščne dokumentacije, dodatnih statičnih in kulturno-varstvenih zahtev ter splošnih podražitev materiala, storitev itd.