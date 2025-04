Stanovalcem ob mariborski onkologiji zadnje ponudbe za odkup pred razlastitvijo

"V petek smo stanovalcem poslali nove ponudbe, ki so v primerjavi s ponudbami, ki so jim bile poslane v februarju oziroma januarju, dodatno povečane še za 10 odstotkov, in sicer predvsem iz želje, da najdemo rešitev, da pride do zaključka tega neljubega dolgotrajnega postopka," je vodja državnega urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki povedal v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.

Poudaril je, da je to končna ponudba, ki je v obstoječih zakonodajnih okvirih ne morejo več preseči. "Upoštevane so cenitve, ki jih je naredil zapriseženi cenilec. Vsem stanovalcem smo upoštevali enake pogoje," je poudaril. Po njegovih navedbah so 10-odstotni pribitek ponudili tudi tistim lastnikom stanovanj, ki so sprejeli predhodne ponudbe, saj ne želijo delati razlik med njimi.

Doslej so pogodbe za odkup stanovanj na Masarykovi podpisali lastniki osmih stanovanj, lastniki sedmih še oklevajo. "Menim, da smo se s ponudbo, ki smo jo tokrat posredovali, pri štirih ali petih stanovanjih, skoraj popolnoma približali zahtevani ceni, pri treh stanovanjih pa se na žalost ne moremo, saj so zahtevane cene previsoke," je povedal Osrečki.

Po neuradnih navedbah je končna ponujena cena, ki zajema tudi dodatke za pripravljenost na izselitev, stroške selitve in urejanja postopkov ter najnovejši dodatek 10 odstotkov, od 2381 do 2645 evrov na kvadratni meter stanovanjske površine. Razlike so zaradi velikosti in stanja stanovanja, Osrečki pa poudarja, da je cena primerljiva z razmerami na trgu.