Stanovalci, ki jim grozi deložacija, se ne bodo selili

Stanovalci stanovanjskih skupnosti Doma na Krasu, ki bi se po odločbi gradbenega inšpektorja morali nemudoma izseliti, ostajajo v svojih prostorih. Ukrep inšpektorja je v javnosti sprožil številne odzive – od ogorčenja do javne podpore zavodu Dom na Krasu. Predstavniki lokalne civilne iniciative pa so izrazili zadržke do sobivanja z ljudmi s posebnimi potrebami. Vsi vpleteni so se sestali na ministrstvu za solidarno prihodnost.