Stanovalci kranjskega 'kanarčka' se bojijo zime: 'Začasna kritina je katastrofalna'

Začasna streha na kranjski stavbi "kanarček" je bila narejena tako, da solastnikom stavbe ni nihče predstavil, kakšna bo, niti koliko bo stala, je razočaran eden od njih. "Kar je bilo narejeno, je bilo narejeno katastrofalno! Tako, da so bila vsa stanovanja v zgornjem nadstropju ob dežju praktično poplavljena, vlaga pa se je širila na spodnja nadstropja. Na zgornji plati je nastal bazen vode, postavljali smo lonce in škafe ter jo lovili!" opisuje. Upravnik je predlagal povrnitev strehe v prvotno stanje, kar pa so stanovalci zavrnili, saj ne želijo, da bi se kaj takega ponovilo. Odločili so se za drugačno sanacijo, a ker od upravnika niso prejeli popisa del in stroškov, se je zadeva zavlekla. Zdaj upajo, da se bo le premaknilo in da jih ne prehiti sneg.

Po objavi članka o sanaciji posledic avgustovskega neurja v Kranju na stavbah, s katerih je veter odnesel strehe, nas je kontaktiral Klemen Bavdek, solastnik in član gradbenega odbora stavbe na Nazorjevi in Bleiweisovi cesti, ki jo domačini poznajo pod imenom "kanarček". Na njej naj bi po neuradnih ocenah nastalo za okoli 200.000 evrov škode. Vse, kar je res, je, da je neurje odneslo streho, od tam naprej pa so videnja različna, pravi.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Na Domplanu, ki je upravnik stavbe, so za 24ur.com pojasnili, da so takoj po odkritju strehe sklicali zbor vseh etažnih lastnikov ter jim predstavili stanje in potrebno povrnitev strehe v prvotno stanje. Sanacija strehe bi z izvajalcem krovsko-kleparskih del že lahko stekla, a se je zapletlo, ker stanovalci niso hoteli povrnitve strehe v prvotno stanje, pač pa so želeli pregledati še druge možnosti. Pri tem pa je potrebno odločanje etažnih lastnikov z vsaj 50-odstotnim soglasjem glede ena solastniške deleže v stavbi.

Kot je dejal Bavdek, so bili na prvem sestanku neposredno po dogodku vsi solastniki stavbe v šoku. "Ker je odtrgalo polovico lesenega ostrešja in celotno kritino, je bil seveda jasno izražen dvom, kaj je s preostalim delom ostrešja ter kvaliteto venca, ki je bil tudi poškodovan. Ker nihče nikoli ni točno opredelil, kaj pravzaprav pomeni "povrnitev v prvotno stanje" in je obstajal strah, da bi bila "povrnitev v provotno stanje" lahko samo osnova za novo katastrofo, so solastniki na sestanku 31.8. naložili upravniku, da organizira naročilo statičnega pregleda ter pripravo novega projekta, ki bo poleg sanacije vseboval tudi dodelave – dodatno izolacijo ter kritino, ki je primerna za namestitev fotovoltaike." Skupni odgovor solastnikov je bil, da vse izboljšave plačujejo iz skupnega sklada, sanacijo strehe pa Domplan ali preračuna ali pa že direktno uredi z zavarovalnico, v primeru, da je bilo zavarovanje sklenjeno preko njega. "Končni projekt smo (kljub mnogim urgencam) in pisnem dogovoru, da ga dobimo v septembru, dobili šele v sredo! Po prejetju projekta smo takoj ugotovili tudi napake v njem, popis del po projektu pa so nam poslali šele po naši urgenci," je ogorčen. 'To, kar se je naredilo, je bilo narejeno katastrofalno' Na Domplanu pojasnjujejo, da so takoj v tednu po neurju izvajalcu krovsko-kleparskih del naročili izvedbo začasnega zasilnega ostrešja z novimi legami in špirovci ter pokritja s PVC- ponjavami. Ta začasna kritina omogoča zasilno zaščito stavbe pred dežjem, nikakor pa ni vodotesna, na kar je etažne lastnike opomnil izvajalec del. Strošek odstranjevanja stare strehe, čiščenje okolice in odvoza ter postavitve popolnoma novega začasnega ostrešja, pokritega s PVC-ponjavami, je znašal okoli 24.000 evrov. Del tega stroška predstavljajo tudi lesene lege in špirovci, ki bo lahko uporabljeni pri izdelavi novega ostrešja. Res je, potrdi tudi Bavdek, da sta na urgenco solastnikov takoj prišla tako Domplan kot tudi krovec, ki je poizkušal sanirati škodo, vendar je bilo v tistem trenutku že prepozno. Začasna streha je bila namreč po njegovih besedah narejena tako, da jim ni nihče predstavil, kako bo narejena, niti, koliko bo stala. "Upravnik je določil izvajalca in nekaj se je naredilo. To, kar se je naredilo, je bilo narejeno katastrofalno! Tako, da so bila vsa stanovanja v zgornjem nadstropju ob dežju praktično poplavljena, vlaga pa se je širila na spodnja nadstropja. Poplavljen je bil tudi lokal Gringo v pritličju. Na zgornji plati je dobesedno nastal bazen vode, v zgornjem nadstopju ni bilo mogoče živeti. Postavljali smo lonce in škafe pod streho t e r lovili vodo! Izvedba začasne sanacije je bila neustrezna in nikakor skomunicirana z nami."

icon-expand FOTO: Klemen Bavdek icon-chevron-left icon-chevron-right

S pomočjo Civilne zaščite do kvalitetne cerade Stanovalci so nato na lastno iniciativo kupili kvalitetno cerado, ki je stala več kot 6000 evrov in se dogovorili z Civilno zaščito, da je to njihova investicija, za kar se njim in občini Kranj tudi zahvaljujejo. "Sedaj je vsaj "kritina", ki jo je sicer brez obveze plačila položil krovec Sodnik, dobra in nas začasno varuje pred dežjem, vsekakor pa ne pred morebitnim snegom. Znesek 24.000, ki ga Domplan omenja za izdelavo začasne kritine, pa je nekaj, za kar še nismo dobili specifikacije, kakor je bilo naloženo v zapisniku sestanka solastnikov. Na skupnem sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo pripravili specifikacijo stroškov, ki jo bodo predstavili formiranemu gradbenemu odboru, pa te specifikacije še nismo dobili." Poslal nam je tudi slikovno gradivo, zapisnike in email korespondenco z Domplanom. "Iz tega se jasno vidi, da smo mi tisti, ki pritiskamo na Domplan, da naredi svoje delo in ne obratno. Domplan pa z vsem zamuja tedne in mesece. Še posebej zato se mi zdijo navedbe Domplana v članku arogantne in neprimerne podjetju, ki bi moral biti upravitelj naše lastnine," je še dodal.

icon-expand V zgornja nadstropja je ob dežju zamakalo. FOTO: Klemen Bavdek

Na Domplanu so namreč predhodno pojasnili, da so etažni lastniki sprejeli sklep, da skupaj pregledajo vse možnosti za sanacijo in se nato odločijo, kako se bodo tega lotili. "Skladno s temi sklepi smo naročili statični izračun ter izdelavo popisa del, predložili smo tudi ponudbo za izdelavo projekta del. Glede na to, da tako statik kot izvajalec arhitekture, potrebujeta vsaj 14 dni za izdelavo končnih projektov in detajlov strehe, smo se dogovorili, da v dogovoru s statikom in projektantom, izdelovalec popisa del pripravi popis vseh potrebnih del, kar nam bi služilo za takojšen razpis in izbor najugodnejšega izvajalca. Ta okvirni popis del za izbor izvajalca pa na sestanku z gradbenim odborom in s strani na novo potrjenega zunanjega nadzornika g. Franc Marn, ni bil potrjen."

"Za namene hitrega razpisa za izvajalca se je naredil ad hoc popis, ker projekt še ni bil narejen. Vsi smo se zavedali, da je to približek in nikakor pravi popis. Pravi popis se naredi šele po dejanskem projektu, ki smo ga dobili v sredo," na zgornje besede Domplana odgovarja Bavdek.