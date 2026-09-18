Stanovalci sosesk bi parkirišča lahko najeli v parkirnih hišah

Kot so pojasnili, bi tako stanovalcem oz. upravičencem do parkirne dovolilnice na območju cone 2 in cone 3 omogočili, da lahko pridobijo parkirno dovolilnico za prvo, drugo in tretje vozilo in obenem parkirni prostor v parkirni hiši, če imajo sklenjeno pogodbo za najem.

"Ker se s predlogom odloka tudi za stanovalce sosesk zagotavlja možnost mesečnega najema parkirnega prostora v parkirni hiši, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, se zato s predlogom odloka črta pogoj za pridobitev parkirne dovolilnice na območju cone 2 in cone 3, in sicer, da upravičenec do parkirne dovolilnice nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti občine," je mestna uprava še predlagala v spremembi odloka, ki bi ga mestni svet obravnaval na septembrski seji.

Svetniki bodo na septembrski seji v povezavi s tem odločali tudi o dopolnitvi uredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Mednje bodo dodali Parkirno hišo Litijska Pesarska in Parkirno hišo Celovški dvori. V prvi bo na voljo 91 parkirnih prostorov za osebna vozila, v drugi pa 154.

Parkirna politika v prestolnici je letos močno razburila številne prebivalce prestolnice, najglasneje so se ji uprli v Štepanjskem naselju, kjer se je oblikovala Civilna iniciativa za Ljubljano. Ta je bila tudi pobudnica julijskega občinskega referenduma o parkirnem odloku, ki ga je ljubljanski mestni svet pred referendumom umaknil, a so pobudniki pri njem vztrajali. Kvoruma niso dosegli.

Odlok je med drugim predvideval, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Hkrati je omejeval število dovolilnic.

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki v referendumski kampanji ni sodeloval, je po neuspelem referendumu dejal, da občina v parkirni režim v soseskah do konca mandata ne bo posegala.