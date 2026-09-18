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Slovenija

Stanovalci sosesk bi parkirišča lahko najeli v parkirnih hišah

Ljubljana, 18. 09. 2026 13.14 pred 1 uro 2 min branja 34

Avtor:
STA N.L.
Štepanjsko naselje

Ljubljanska občinska uprava s spremembo odloka o urejanju prometa predlaga uvedbo možnosti za mesečni najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti občine za stanovalce stanovanjskih sosesk. Mesečni najem bi znašal 50 evrov. Med parkirne hiše, kjer bi bil možen najem, občina dodaja Parkirni hiši Litijska Pesarska in Celovški dvori.

"Ker se s predlogom odloka tudi za stanovalce sosesk zagotavlja možnost mesečnega najema parkirnega prostora v parkirni hiši, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, se zato s predlogom odloka črta pogoj za pridobitev parkirne dovolilnice na območju cone 2 in cone 3, in sicer, da upravičenec do parkirne dovolilnice nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti občine," je mestna uprava še predlagala v spremembi odloka, ki bi ga mestni svet obravnaval na septembrski seji.

Kot so pojasnili, bi tako stanovalcem oz. upravičencem do parkirne dovolilnice na območju cone 2 in cone 3 omogočili, da lahko pridobijo parkirno dovolilnico za prvo, drugo in tretje vozilo in obenem parkirni prostor v parkirni hiši, če imajo sklenjeno pogodbo za najem.

Postopek in stroški za pridobitev parkirnih dovolilnic ostajajo nespremenjeni.

Novi ceniki parkiranja, ki so razburili Ljubljančane.
Novi ceniki parkiranja, ki so razburili Ljubljančane.
FOTO: Luka Kotnik

Glasen upor v Štepanjskem naselju

Svetniki bodo na septembrski seji v povezavi s tem odločali tudi o dopolnitvi uredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Mednje bodo dodali Parkirno hišo Litijska Pesarska in Parkirno hišo Celovški dvori. V prvi bo na voljo 91 parkirnih prostorov za osebna vozila, v drugi pa 154.

Parkirna politika v prestolnici je letos močno razburila številne prebivalce prestolnice, najglasneje so se ji uprli v Štepanjskem naselju, kjer se je oblikovala Civilna iniciativa za Ljubljano. Ta je bila tudi pobudnica julijskega občinskega referenduma o parkirnem odloku, ki ga je ljubljanski mestni svet pred referendumom umaknil, a so pobudniki pri njem vztrajali. Kvoruma niso dosegli.

Odlok je med drugim predvideval, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Hkrati je omejeval število dovolilnic.

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki v referendumski kampanji ni sodeloval, je po neuspelem referendumu dejal, da občina v parkirni režim v soseskah do konca mandata ne bo posegala.

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parkiranje Ljubljana garažna hiša parkirišča

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KOMENTARJI34

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Trump
18. 09. 2026 14.35
10%
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
18. 09. 2026 14.34
Mijić je eden tistih, ki svojega Q7 parkira kar na pločnik ali na mesto za invalide... To je sitni prekršek, boli ga...
Odgovori
+1
1 0
Dolgočasnež
18. 09. 2026 14.18
..no ja sej so hoteli jankovilča tko da to je to
Odgovori
+1
3 2
geemale
18. 09. 2026 14.27
ja ma, res si dolgocajten.... pa kaj biti naredil, dovolilnice so odlična stvar, se spomnim kako je bilo pred njimi, če dobim pa garažo za 50 eur... krasno! Daj si dopovedat da ste glavni problem vi iz okolice LJ, ker si ne daste dopovedat da placa ni!
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
18. 09. 2026 14.32
NE, nismo ga hoteli .. nehajte že lagat !!!!
Odgovori
-1
0 1
armenius
18. 09. 2026 14.15
v sloveniji itak nič ne štima-žal se ne znamo ničesar dogovoriti
Odgovori
+1
1 0
Alan Ford SDS Butale
18. 09. 2026 14.13
Ljubljana MESTO HEROJ z desničarskim županom... ta bi še Kidriča deložiral iz grobnice poleg parlamenta... Ljubljana bi dobila izraelske ulice in seveda ulica Janeza Janše tudi ne bi smela manjkati.
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+2
4 2
Alan Ford SDS Butale
18. 09. 2026 14.10
Aleš Primc bo vse poštimal. Nekoč je izrekel "za otroke gre". Zdaj je to šlo v pozabo in bo aktualno "za avtomobile gre". In goreči verniki ga bodo volili. Potem bo sledila realnost. Bo tako kot Vrtavec "nemočen"
Odgovori
+1
5 4
GROM10
18. 09. 2026 14.06
Stanovalci sosesk bi parkirišča lahko najeli na avtocesti saj vse vedno stoji
Odgovori
+3
4 1
Hind Rami Iyad Rajab
18. 09. 2026 14.01
in ko bo imela Ljubljana novega župana bo vse še 8x slabše...kaj bodo potem krulili desnaciji ni jasno...heheheee
Odgovori
-5
5 10
Dolgočasnež
18. 09. 2026 14.18
dej Zoran nehaj pisat
Odgovori
+0
1 1
Yon Dan
18. 09. 2026 14.00
Se bodo šli pri nas vlak. Golob bo lokomotiva, Zelenski nekje vmes, Macron tudi skrivoma ponovno pride.. Vsi so zelo izkušeni v tem. Maljevec bo tudi zraven.
Odgovori
+1
5 4
Ricola Swiss
18. 09. 2026 14.00
A luka Mesec, res jemlje kokain, tako je izjavil Smodej?
Odgovori
+3
7 4
klop12
18. 09. 2026 13.51
mislim da zmaga kdorkol bo imel v programu, da ne spreminja režim parkiranja. Magar SdSovc zmaga
Odgovori
+0
3 3
Stiva
18. 09. 2026 13.59
Primc bi bil dober zupan
Odgovori
-1
4 5
Lux_43
18. 09. 2026 14.04
Nobenih desnakarjev v mesta. Naj kandidirajo v svojih zgornjih Kungotah in to je to. Sej mate 212 občin, vam jih je JJ zrihtal, bodte tam, mesta morajo imeti leve župane. Kar ne pomeni, da se strinjam s telimi nakradenimi resurdi iz socializma, kot so parkplaci.
Odgovori
+1
5 4
Uroš
18. 09. 2026 13.40
Še malo, pa bodo po Sloveniji vozili Robotaksiji in bo potreba po lastnih vozilih in parkiriščih precej manjša.
Odgovori
+6
8 2
Pamir
18. 09. 2026 14.03
Taksiji so tudi sedaj, ničesar ne spremeni.
Odgovori
+0
1 1
Un71
18. 09. 2026 13.39
Glede na cene goriv, se bo potrebovalo vedno več parkirišč pa še gneče bo manj na cestah :)
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
18. 09. 2026 13.38
PA GA ŠE VOLITE LJUBLANČANI, NAJLEPSE V LJ JE TABLA MARIBOR!
Odgovori
+6
15 9
Uroš
18. 09. 2026 13.42
Stara fora, ampak dobra :)
Odgovori
+4
6 2
SpamEx
18. 09. 2026 13.43
se sterinjam s prvim delom do vejice. Naj plačujejo svoje odločitve
Odgovori
-1
3 4
SpamEx
18. 09. 2026 13.33
Lahko pa enostavno na jesenskih volitvah uredijo situacijo s parkirišči
Odgovori
+7
11 4
jugatneme
18. 09. 2026 13.32
A bo spet širna Slovenija poslušala kako v Lublan trpijo in bi zastonj plac za svoje limuzine....
Odgovori
+14
15 1
ho?emVšolo
18. 09. 2026 13.27
Stanovanja so kupil za mizerne zneske po jazbinškovem zakonu, zdaj bi imeli še brezplačno parkirišče.
Odgovori
+16
21 5
SpamEx
18. 09. 2026 13.31
ti pa si komik
Odgovori
-8
4 12
jugatneme
18. 09. 2026 13.54
Po jazbinškovem zakonu so se stanovanja pokupila praktično za drobiž, ni se pa razmišljalo o parcelizaciji zemljišč, kjer so se parkirala vozila. Vozil je vse več in vse večja so, parcele neurejene in ne lastniške. Modrijani parcel kupili nebi, najeli tudi ne, urejali tudi nebi, bi pa parkirali naprej zastonj.... I tata bi sine....
Odgovori
+8
8 0
Špica
18. 09. 2026 13.58
eni so dobili socjalni flet zj bi pa radi najman se dva boksa ,da bi golfeka,bavarijo parkiral .
Odgovori
+3
3 0
myomy
18. 09. 2026 13.25
Ne zopet krasti denarja ljudem. Prvo ponudite ljudem možnost nakupa parkirišč (tako, kot v urejenem svetu), ne v najem. Barabe pokvarjene.
Odgovori
-2
7 9
afna
18. 09. 2026 13.51
Me zanima koliko je interesentov, ki bodo “skeširali” več 10k€ za parking.
Odgovori
+7
7 0
myomy
18. 09. 2026 13.56
10k boš plačal, garaža pa še vedno ne bo tvoja.
Odgovori
-5
0 5
dusan72
18. 09. 2026 13.22
50€ / mes je kar mal huda ciifra. Mogoče 200/ leto.
Odgovori
-1
7 8
Kardinal v Kristusu
18. 09. 2026 13.34
V centru LJ je 50/mes zelo poceni...
Odgovori
+5
10 5
Ricinus
18. 09. 2026 14.21
Če imaš eno daljšo obravnavo v UKC daš 20+eur v parkirni hiši samo za enkratno parkiranje. 50 na mesec je skoraj zastonj
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+1
1 0
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