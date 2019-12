Kritike novega zakona: 'Stroškovna najemnina bi se morala imenovati lizing'

''Če imamo toliko neuporabljenega denarja, ki leži v bankah, zakaj se to ne bi uporabilo za naložbe v najemna stanovanja, kar bi sicer ljudem prineslo en odstotek donosa, a to je še vedno bolje kot vlaganje v tvegane naložbe."

Na osnutek težko pričakovanega stanovanjskega zakona, ki naj bi rešil najbolj pereče težave, ki so se zapostavljale zadnjih 30 let, je prišlo kar 400 pripomb. Osnutek med drugim predvideva zamenjavo zdajšnje neprofitne najemnine s stroškovno. Ta bo višja, kot je zdaj neprofitna, uporabniki pa bodo glede na dohodke prejeli subvencijo oz. stanovanjski dodatek.

Največji problem, ki na stanovanjskem področju pesti Slovenijo, je, da mladi v Sloveniji zelo težko pridejo do stanovanja in da se ne gradi dovolj, da bi se obnavljal stanovanjski fond: "Naš stanovanjski sklad se stara,da bi se dotrajana stanovanja nadomestila z novimi, bi morali vsako leto zgraditi okoli 12.000 stanovanj, da se starejša stanovanja odpišejo ali popolnoma obnovijo," pojasnjuje dr. Srna Mandić z ljubljanske Fakultete za družbene vede.

''Še v socializmu smo imeli bolj raznoliko ponudbo, ko so recimo obstajale stanovanjske zadruge, podjetja so gradila stanovanja za svoje zaposlene in je bil sistem ponudbe veliko bolj raznolik."

"Stroškovno najemnino bi bilomožno uvesti le pri konkretnih novih projektih, ki se gradijo.Spreminjati ureditev za vsa najemna stanovanja, ki imajo neprofitno najemnino, se mi zdi zelo slabo, nepošteno in tudi nedomišljeno. Nepošteno, ker se spreminja način med tem, ko ga upravičenci že uživajo in ko so pogodbe že podpisali po starem režimu. Stroškovna najemnina je namreč drugače definirana kot neprofitna najemnina in je tudi povsem drug sistem kot neprofitne najemnine. Neprofitna najemnina jebila dejansko zaostala za rastjo cen . To je nezaslišano, morda je to bilo namerno, da bi se nabralo toliko problemov, da bi lahko prešli na popolnoma drug sistem,"’ je jasna.

Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) na vprašanje, zakaj se namesto uvedbe stroškovne najemnine za tiste, ki že imajo sklenjene pogodbe, ne poviša neprofitna najemnina, odgovarjajo: ''Povišanje neprofitne najemnine bi bila nesistemska rešitev, ki ne bi odpravila odsotnosti zagotovljene periodične revalorizacije vrednostne točke. Prav tako izračun neprofitne najemnine ne nalaga obveznega upoštevanja vrednosti zemljišč, ki se na območju Slovenije med seboj močno razlikujejo ter s tem vplivajo na vrednost investicij lastnikov javnih stanovanj. Obstoječa zakonodaja je namreč občinam dala le možnost, da lahko z odlokom na svojem območju določijo tudi vpliv lokacije, ki lahko znaša največ 30 % od najemnine, vendar se občine za to možnost niso odločale.''

A kot je prepričana dr. Mandić, bo to povzročilo veliko zmešnjavo, saj bo to zelo obremenilo najemnike v doslej neprofitnih stanovanjih: "Tudi psihološko. Veliko breme je, če živiš v stanovanjuin siprepričan,dapogoji, za katere si podpisal pogodbo, veljajo,potem pa sezačne govoriti o tem, kako se bo to spremenilo in da bodo višja tudi finančna bremena. Absolutno sem proti temu, da senaneprofitna stanovanja z neprofitno najemnino aplicira stroškovna najemnina. Naj pa se stroškovna najemnina začne uporabljati pri stanovanjskih projektih, ki se zdaj gradijo in ki se bodo tudi oddala po tem principu."

Na vprašanje, zakaj se čez leta neprofitna najemnina ni usklajevala oziroma zviševala glede na spremenjene razmere, na MOP odgovarjajo, da je "stanovanjski zakon, sprejet v letu 2003, uvedel neprofitne najemnine, ki so ob uveljavitvi pokrivale vse stroške, razen stroškov zemljišča. Vpliv zemljišča oziroma lokacije na vrednost nepremičnine in posledično višino najemnine je zakon, kot smo pojasnili v prejšnjem odgovoru, prepustil odločitvi občin. Neprofitne najemnine so se uveljavile postopno v 6-mesečnih intervalih od 1. 1. 2005, ko je bila stopnja najemnine 3,81 % od vrednosti stanovanja, do 31. 12. 2006, ko se je najemnina uveljavila v polni vrednosti 4,68 % od vrednosti stanovanja. Stanovanjski zakon je v letu 2003, ko v Sloveniji evro še ni bil uveden, že določil vrednost točke v EUR, in sicer v višini 2,63 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najemnine. Revalorizacije vrednosti točke je bila na ta način zagotovljena. Po uveljavitvi evra kot valute v Sloveniji ni bilo več zakonske podlage za revalorizacijo vrednosti točke, zato je ta ostala na nivoju 2,63 EUR."

"Ker se bo posplošena vrednost gradbenih stroškov dvignila, hkrati pa pripisala tudi vrednost zemljišča, se bo najbolj nominalno dvignila najemnina stanovanj na boljših lokacijah. Za nova stanovanja se bo nova najemnina gibala glede na lokacijo od 5,2 EUR/m2 do 7,3 EUR/m2, za najemnike starejših stanovanj , ki sedaj plačujejo 2 EUR/m2, pa se bo najemnina dvignila v razponu od 2,63 EUR/m2 do 4,7 EUR/m2," pojasnjujejo na MOP.

Kot so pojasnili na MOP, bodo zdaj za tiste najemnike, ki si višje stroškovne najemnine ne bodo mogli privoščiti, poskrbeli s subvencijami: "Do subvencije najemnine bo upravičen najemnik stanovanjske enote, ki ne more plačevati priznane stroškovne najemnine za stanovanje (primerno po velikosti), ki ga ima v najemu, potem ko od ugotovljenega dohodka njegovega gospodinjstva odštejemo minimalni dohodek gospodinjstva in 40 % ugotovljenega dohodka gospodinjstva. Upravičenost do subvencije je pogojena tudi z lastništvom premoženja, ki ne sme preseči 48-kratnikaosnovnih zneskov minimalnega dohodka oz. 20 % vrednosti stroškovne vrednosti primernega stanovanja.

Subvencijo bi tako zdaj po besedah dr. Mandić prejemali ljudje samo z izrazito nizkimi dohodki, tistim, ki ne bi sodili v skupino najbolj ogroženih, čeprav seveda to dejansko so, pa bi se najemnine močno povišale: "Stroškovne najemnine seizračunajo tako, da se v enem letuznajemnino odplača približnopetodstotkov vrednosti stanovanja. To pomeni, da se v približno 20 letih odplača vrednost stanovanja. Dodajmo temu še pet let za obresti in stroške upravljanja, recimo, da bo najemnik v 25 letih v celoti odplačal stanovanje. Kako pa rečemo takšni ureditvi, kjer nekdo uporablja stvar, vrednost odplačuje določen čas in postane njen lastnik? To je lizing. Stroškovna najemnina bi setorejmorala imenovati lizing in najemnik bi moral v določenem času postati lastnik nepremične. Človek, kisi hoče kupiti stanovanje,najamekreditin ga bo odplačal v 25 letih,pane sodiniti v povprečni dohodkovni razred,sploh ne v Ljubljani."

Poudarja tudi, da je osredotočenost le na subjektne subvencije, torej subvencije ljudem, sistemska napaka. Obstajata namreč subjektna in objektna subvencija: "O objektni govorimo takrat, ko država tistemu, ki gradi stanovanje, primakne nekaj denarja, najemnino pa lahko zato postavi toliko nižje. Taka stanovanja potem tudi ostanejo v uporabi z nižjo najemnino. Če pa država da subvencijo posamezniku, ki živi v tržnem stanovanju, ta krijelastniku profit. Zato menim, da je to zgolj začasna in ne dobra rešitev. Nikakor ni dobro, da država daje toliko denarja za subvencije ljudi, ki živijo v profitnih stanovanjih. To je podobno situacijam, kjer država plačuje velike najemnine za poslovne prostore. To je donosno in varno za lastnike teh nepremičnim. Zato menim, da je imel pri novem stanovanjskem zakonu glavno besedo nepremičninski lobi, ki si je s tem zagotovil varno in donosno dejavnost, ki jo bo država posredno subvencionirala."

'Da nimamo varčevalne stanovanjske sheme, je sramota'

Kaj pa bi po mnenju stroke morali urediti, da bi ustrezneje rešili stanovanjsko problematiko? Kot poudarja dr. Mandić, Slovenija nima varčevalne stanovanjske sheme že od rojstva, kar je po njenih besedah sramota, nepopisno je, da ljudje niso stimulirani, da bi varčevali za stanovanje in dobili dodatek od države: "Ljudje imajo dandanes v bankah ogromno prihrankov, za njihpadobivajo nikakršne obresti. Ta denar bi se lahko vložil v najemna stanovanja in bi lahko ljudje recimo od tega dobili en odstotek. Če imamonamrečtoliko neuporabljenega denarja, ki leži v bankah, zakaj se to ne bi uporabilo za naložbevnajemna stanovanja, kar bisicer ljudem prineslo en odstotek donosa,a toje še vedno bolje kot vlaganje v tvegane naložbe."