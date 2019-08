Stanovanja: govori se samo o dobičku

Anja Planišček s Fakultete za arhitekturo je kritična do stanovanjske politike naše države. "Res moramo začeti govoriti o družbenih učinkih gradnje, in tu morata sodelovati državna politika in zemljiška politika občin. Ko bodo občine izvajale aktivno zemljiško politiko, ko bodo zemljišča namenili tudi gradnji z nizkimi donosi, bodo tudi investitorji drugače pristopili k gradnji," opozarja.

"Mislim, da je treba, ko govorimo o stanovanjski gradnji, nehati govoriti o dobičku. Moramo začeti govoriti o družbenem učinku. O družbeni dobrobiti, kajti kakovostno stanovanje pomeni kakovosten razvoj družbe na vseh področjih," pravi Anja Planišček.

Med drugim je treba urediti področje air bnb, še vedno namreč nekateri turistom oddajajo na črno. Za mlade pa na trgu ni najemnih stanovanj, sploh ne takšnih z dostopnimi cenami. "Drastičen primer letos je bil pa npr. s študenti, ki pridejo na izmenjavo. Nevednim študentom so najemodajalci za petmesečni najem stanovanja, velikega okoli 45 kvadratov, računali 900 evrov na mesec."



Študentom Anja Planišček predava o stanovanjski problematiki. Pravi, da se je najbolj zavedajo tisti, ki v prestolnico pridejo študirat. Tisti, ki ne dobijo sobe v študentskem domu, najamejo sobo na trgu in zanjo plačajo po 200 evrov na mesec in več. Govorimo o sobi, v kateri sta postelja in miza. In kako je kasneje? Kako si ljudje rešujejo stanovanjski problem? "Predvsem za mlade, ki so v najemnem statusu, je edina racionalna odločitev, da dlje časa ostanejo pri starših, z njihovo pomočjo in pomočjo širšega sorodstva akumulirajo kapital in kupijo stanovanje, ker je obrok kredita enak najemnini."



A kakšni bi morali biti politika in strategija države na tem področju? Se država sploh zaveda, kaj se dogaja, kakšni so problemi in kje vse že leta in leta zamuja in kaj s tem povzroča? Ne le o težavah, tudi o možnih rešitvah nocoj v 24ur Inšpektor! Od praznih stanovanj do bivalnih enot, od cen do kvadrature, od gradnje do prodaje ...