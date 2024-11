Večina Dunajčanov ima dostop do ugodnega stanovanja, cena 6,67 evra na m2

Na drugi strani pa ljubljanska realnost: predstavitev še enega v vrsti nadstandardnih stanovanjskih projektov in nova glasba za ušesa finančnih investitorjev. "Zdaj se bo celoten ta del revitaliziral in ponudil čudovit dom številnim družinam in hkrati je tudi res krasna in varna investicija," pojasnjuje direktorica podjetja Nest Špela Brataševec . "Povprečna cena na kvadratni meter pa bo okoli 5000 do 6000 tisoč evrov z DDV-jem."

Na eni strani torej odprtje razstave, kjer so se Dunajčani pred Ljubljančani znova pohvalili, kako so zgradili sistem, ki skoraj 80 odstotkom prebivalcev omogoča dostop do cenovno ugodnega stanovanja "V občinskih stanovanjih je neto najemnina trenutno 6,67 evra na kvadratni meter. 70 kvadratnih metrov veliko stanovanje bi vas stalo približno 500 evrov najemnine na mesec," pojasni Christian Schantl z dunajskega stanovanjskega sklada Wiener Wohnen.

Ne zgodi se pogosto, da se v Ljubljani na isti dan odvijeta dva tematsko povsem enaka, a hkrati vsebinsko tako različna dogodka, tokrat pa se je to zgodilo celo ob isti uri. Tema obeh: stanovanja. Bistvena razlika pa: komu so namenjena.

Stanovanje kot pravica ali stanovanje kot komoditeta, s katero je možno lepo trgovati in služiti? Za Ljubljano trenutno žal velja slednje, "delamo pa na tem, da bo v prihodnosti drugače", pravijo na ministrstvu za solidarno prihodnost. "Je to tudi eden izmed ciljev, ki bi ga na ministrstvu radi dosegli. Torej da bi bila dolgoročno javna najemna stanovanja dosegljiva tudi srednjemu razredu in vsem ostalim in cilj je seveda, pogledano primerljivo evropsko, da bi 30 odstotkov svojega dohodka namenili za stanovanja," optimistično napoveduje minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Kako je trenutno pri nas? Uradnih številk sicer ni, dejstvo pa je, da se povprečna neto plača v Ljubljani giba okrog 1600 evrov, najem enosobnega stanovanja pa okrog osemsto evrov na mesec.

In v avstrijski prestolnici?"75 do 80 odstotkov Dunajčanov ima dostop do cenovno ugodnega stanovanjskega sklada zaradi dohodkovnih pragov. Ti so res visoki. Več kot 3000 evrov za samostojno gospodinjstvo in gre še višje, to je neto prihodek," o stanju pri naših severnih sosedih pravi Schantl.

Tudi pri nas je aktualna vlada gradnjo stanovanj postavila visoko na prednostno lestvico, vprašanje pa je, kdaj bodo učinke začutili prebivalci? Gre za proces, ki traja desetletja, bistvena pa je, poudarjajo Dunajčani, kontinuiteta, ne glede na to, kakšne barve vlada sedi za odločevalsko mizo.