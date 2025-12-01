Svetli način
Slovenija

Stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, zlato in še več kot 15.000 dobitkov

Ljubljana, 01. 12. 2025 07.29 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
42

Novoletni Loto se vrača. Tokrat je v igri še več dobitkov, in sicer, poleg stanovanja v Ljubljani in Kopru, sta letos med drugim v skladu tudi stanovanje v Mariboru in nova kategorija dobitkov - naložbeno zlato.

Novoletni Loto
Novoletni Loto FOTO: Loterija Slovenije

Po velikem odzivu v lanskem letu, ko so bila vsa potrdila razprodana že pred božičem, bo za sodelovanje v izrednem krogu Lota letos na voljo 450.000 potrdil - 100.000 več kot lani. Prodaja Novoletnega Lota bo potekala od 1. decembra do razprodaje potrdil oziroma najkasneje do 1. januarja 2026 do 18. ure, so sporočili iz Loterije Slovenije. 

V žrebanju, ki bo 1. januarja 2026, bodo podelili tri glavne dobitke: stanovanja v Ljubljani, Kopru in tokrat tudi v Mariboru. Poleg njih bodo izžrebane še tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov - 100 gramov naložbenega zlata. Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov. 

Udeleženci bodo v žrebu sodelovali z vplačilom vsaj ene kombinacije Novoletnega Lota, cena posamezne pa tudi letos znaša 10 evrov. Vsaka kombinacija je sestavljena iz šestih naključno generiranih znakov (štirih številk in dveh črk). Vsako potrdilo z unikatno kombinacijo predstavlja enkratno sodelovanje v žrebanju. Žreb vseh 15.515 dobitkov bo potekal po vrstnem redu, od najvišje do najnižje katergorije dobitkov, vsako že izžrebano potrdilo pa bo izločeno iz nadaljnjega žrebanja. V žrebanje bodo vključena izključno prodana potrdila.

Novoletni Loto
Novoletni Loto FOTO: Loterija Slovenije

"Nekoč so med dobitke sodili kelihi, zlatniki ali celo obrtniški lokali v središču mesta, danes pa so to stanovanja in mesečne rente. Pred stotimi leti so v Ljubljani s pomočjo loterije denimo gradili Bežigrajski stadion, glavni dobitek pa je bila staromeščanska vila po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika," so zapisali v sporočilu za javnost.

V zadnjem letu so udeleženci s sodelovanjem v igrah Loterije Slovenije zbrali 25,1 milijona evrov za invalidske, humanitarne in športne organizacije, z naslova davka na dobitke pa so proračuni slovenskih občin prejeli 10,1 milijona evrov, s katerimi podpirajo raznovrstne projekte lokalnih skupnosti, so še dodali. 

novoletni loto loterija zlato stanovanje
KOMENTARJI (42)

ssecnik
01. 12. 2025 09.17
Vse kar je potrebno vedeti je to,da so te stvari narejene za jemanje denarja in ne za dajanje.
0 0
HeavyDxxx
01. 12. 2025 09.16
+1
To je tako kot v Rusiji ko žena dobi avto če mož umre na fronti. Dajte živet v Sloveniji, bodite sužnji, morda zadanete stanovanje, ker kupiti si ga itak ne morete.
1 0
medvedJEkriv
01. 12. 2025 09.09
-1
Naredite raje članek, kako obnoviti Slovensko rodnost, zaposliti mlade in tistim ki so delovni omogočite kredite za stanovanja.....
4 5
Podlesničar
01. 12. 2025 09.10
-2
🤦‍♂️
1 3
Prelepa Soča
01. 12. 2025 09.08
+2
Jaz sem jih ravnokar kupil 16 kom. Igra na srečo pač, sicer nič ne potrebujemo, če pa slučajno kaj bo, pa odlično.
2 0
Podlesničar
01. 12. 2025 09.12
-3
🤣🤣🤣🤦‍♂️
0 3
asdfghjklč
01. 12. 2025 09.05
-2
Lani ste nategovali, letos ne boste.
2 4
enapi
01. 12. 2025 09.10
+3
Kdo je koga?
3 0
čebelinko
01. 12. 2025 09.13
+4
Kdo te nateguje? Saj ne rabiš kupit hahaha
4 0
krpati
01. 12. 2025 09.01
-3
Že druga reklama.....ja dobra roba se sama hvali....tu pa nebi rekel da je temu tako.
0 3
čebelinko
01. 12. 2025 08.57
+4
Ma kaj bi eni radi, da vam vse iz neba pade al kako? Hahaha Seveda je majhna verjetnost dobitka, zato se pa reče igra na srečo. Pač ne igraš in to je to, kaj jokate tle v komentarjih kot 5 letni mulci.
4 0
Prelepa Soča
01. 12. 2025 09.12
+3
čebelinko... točno to, jamranje, kot tisto, kako je na novoletnih sejmih drago. Ko berem te nebuloze, dobim občutek, kot, da jim nekdo tišči pištolo na vrat, v smislu "ali boš kupil, ali te pa p... m. ".
3 0
JOSEPH HAYDN
01. 12. 2025 08.54
+6
Pa če dajo 3 stanovanja je to vseeno 300% stanovanj več kot jih je mladim družinam dal maljavac
9 3
Buča hokaido
01. 12. 2025 08.53
-2
Zanima me, zakaj med izžrebanimi dobitki na strani Loterije niso navedeni večji dobitki srečk, recimo 30.000, 60.000 in podobno. Kaj res nihče v tem letu ni zadel takega zneska, srečk pa malo morje? Na moje vprašanje Loteriji je bil odgovor, da objavijo, ko se serija zaključi. Seveda, če bi prej objavili, bo takoj upadla prodaja.
1 3
Sredinc
01. 12. 2025 08.51
+0
ta stanovanja so ze oddana 🤗😉
4 4
Mizainstol
01. 12. 2025 08.49
+2
Pozresnezi, se manjsa verjetnost dobitka kot lani, ker so povisali stevilo prodanih listkov za 100.000.
5 3
Podlesničar
01. 12. 2025 08.45
+2
Tole bo nekaj za AMGja
5 3
proofreader
01. 12. 2025 08.42
+0
Staromeščanska vila po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika bi bila kar v redu.
3 3
daiči
01. 12. 2025 08.39
-1
10e je pa kr velik za eno kombinacijo
3 4
krohotalo
01. 12. 2025 08.38
-2
A se bodo šli kampanje, vsaka 30a srečka dobitna? Pri vseh izplačanih dobičkih bodo imeli še skoraj enkrat toliko dobička. Glede na to, da gre za novoletno loterijo, bi lahko komot vsem vplačanim namenili vsaj 1€ dobitka za moralo.
2 4
ajdanakolesu
01. 12. 2025 08.36
+8
Nas sosed z 630€ inv.pokojnine redno že 30 let kupuje loto listke, raje listek kot kosilo pravi. V 30 letih je zadel 1x najvišji dobitek 182 €, to ga je tako osrečilo, da loteriji tedensko nosi po 10 € in videti je srečen.
10 2
progresivnidaveknastanovanja
01. 12. 2025 08.35
-1
na, se že ve kam bodo šle božičnice, v nakup srečk. Najbolj pošteno bi blo da največja romska družina iz Dolenjske dobi stanovanje v najbolj prestižnem delu Ljubljane.
3 4
Kali?opko Kali?opkovi?
01. 12. 2025 08.32
+2
450.000 listkov samo 15000 dobitnih. Hvala lepa za te dobre 3% dobitkov haha
7 5
MojsterSplinter
01. 12. 2025 08.35
+12
Saj si dojel, da je to igra na srečo, ne Rdeči križ ali Karitas, kajneda?
13 1
nikagaja
01. 12. 2025 08.51
+6
ce prodajo vseh 450t listkov, dobijo 4m in pol, dobitki jih pa stanejo 2m700t. ce bi vse potalali, je loterije konec. mislim, da imajo kar v redu zastavljeno.
6 0
Artechh
01. 12. 2025 08.31
-3
Loto je prostovoljni davek. In tisti ki nimajo za stanovanje najprej ga nebi smeli igrat. Sepravi država kopuje stanovanja za investicijo?
2 5
MasteRbee
01. 12. 2025 08.26
+2
Kako pravijo? Davek na butle.
9 7
