Stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, zlato in še več kot 15.000 dobitkov

Po velikem odzivu v lanskem letu, ko so bila vsa potrdila razprodana že pred božičem, bo za sodelovanje v izrednem krogu Lota letos na voljo 450.000 potrdil - 100.000 več kot lani. Prodaja Novoletnega Lota bo potekala od 1. decembra do razprodaje potrdil oziroma najkasneje do 1. januarja 2026 do 18. ure, so sporočili iz Loterije Slovenije.

V žrebanju, ki bo 1. januarja 2026, bodo podelili tri glavne dobitke: stanovanja v Ljubljani, Kopru in tokrat tudi v Mariboru. Poleg njih bodo izžrebane še tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov - 100 gramov naložbenega zlata. Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.

Udeleženci bodo v žrebu sodelovali z vplačilom vsaj ene kombinacije Novoletnega Lota, cena posamezne pa tudi letos znaša 10 evrov. Vsaka kombinacija je sestavljena iz šestih naključno generiranih znakov (štirih številk in dveh črk). Vsako potrdilo z unikatno kombinacijo predstavlja enkratno sodelovanje v žrebanju. Žreb vseh 15.515 dobitkov bo potekal po vrstnem redu, od najvišje do najnižje katergorije dobitkov, vsako že izžrebano potrdilo pa bo izločeno iz nadaljnjega žrebanja. V žrebanje bodo vključena izključno prodana potrdila.