Stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, zlato in še več kot 15.000 dobitkov

Po velikem odzivu v lanskem letu, ko so bila vsa potrdila razprodana že pred božičem, bo za sodelovanje v izrednem krogu Lota letos na voljo 450.000 potrdil - 100.000 več kot lani. Prodaja Novoletnega Lota bo potekala od 1. decembra do razprodaje potrdil oziroma najkasneje do 1. januarja 2026 do 18. ure, so sporočili iz Loterije Slovenije.
V žrebanju, ki bo 1. januarja 2026, bodo podelili tri glavne dobitke: stanovanja v Ljubljani, Kopru in tokrat tudi v Mariboru. Poleg njih bodo izžrebane še tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov - 100 gramov naložbenega zlata. Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.
Udeleženci bodo v žrebu sodelovali z vplačilom vsaj ene kombinacije Novoletnega Lota, cena posamezne pa tudi letos znaša 10 evrov. Vsaka kombinacija je sestavljena iz šestih naključno generiranih znakov (štirih številk in dveh črk). Vsako potrdilo z unikatno kombinacijo predstavlja enkratno sodelovanje v žrebanju. Žreb vseh 15.515 dobitkov bo potekal po vrstnem redu, od najvišje do najnižje katergorije dobitkov, vsako že izžrebano potrdilo pa bo izločeno iz nadaljnjega žrebanja. V žrebanje bodo vključena izključno prodana potrdila.
"Nekoč so med dobitke sodili kelihi, zlatniki ali celo obrtniški lokali v središču mesta, danes pa so to stanovanja in mesečne rente. Pred stotimi leti so v Ljubljani s pomočjo loterije denimo gradili Bežigrajski stadion, glavni dobitek pa je bila staromeščanska vila po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika," so zapisali v sporočilu za javnost.
V zadnjem letu so udeleženci s sodelovanjem v igrah Loterije Slovenije zbrali 25,1 milijona evrov za invalidske, humanitarne in športne organizacije, z naslova davka na dobitke pa so proračuni slovenskih občin prejeli 10,1 milijona evrov, s katerimi podpirajo raznovrstne projekte lokalnih skupnosti, so še dodali.
