V dveh letih več kot dvatisoč novih najemnih stanovanj

Epidemija covida-19 traja že več kot pol leta. Številni so špekulirali, da bodo zaradi epidemije cene nepremičnin upadle, a se to ni zgodilo. Spomladanska prekinitev običajnega trgovanja z nepremičninami namreč ni vplivala na trend rasti njihovih cen, saj je stanovanjski trg po preklicu omejitvenih ukrepov hitro ponovno oživel, cene pa so se še nekoliko zvišale.

Na Geodetski upravi RS poudarjajo, da tudi v primeru globlje krize nepremičninskega trga hitrega padca cen stanovanj ni pričakovati, saj praviloma traja nekaj let, da se ponudba prilagodi in se začnejo cene spuščati, nato pa še nekaj let, da dosežejo dno.

To je moč pripisati tudi majhni ponudbi na slovenskem trgu, saj je povpraševanje višje od ponudbe. V naslednjih letih so sicer napovedane gradnje novih stanovanj, a številni investitorji gradijo predvsem stanovanja za bolj petične in bogatejše posameznike. Stanovanj za povprečnega Slovenca, ki spada v srednji delovni razred, ne gradi skoraj nihče.

Stanovanj v Sloveniji primanjkuje, a ne primanjkuje le stanovanj za nakup, ampak tudi za najem. Stanovanjski sklad RS, ki ponuja javna najemna stanovanja, obljublja, da bo do leta 2023 zagotovil 2.194 stanovanj po vsej državi. "Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Skrbimo za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva s poudarkom na mladih in mladih družinah, starejši populaciji in ranljivih skupinah prebivalstva. Uporabnikom stanovanj želimo zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja," je povedal Črtomir Remec, direktor stanovanjskega sklada.