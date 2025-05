Stanovanjski sklad zadovoljen, kritiki pa: 'Višajo najemnine'

Z načrti, ki smo jih pripravljali in razvijali, se končno selimo na gradbišče, se veseli prvi mož republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Po njegovih besedah bodo lahko namesto 500 zdaj letno začeli graditi tisoč stanovanj.

Da je očitno zmanjkalo politične volje, da bi uredili tisto ključno, pa ocenjujejo na Inštitutu za študije stanovanj. Pogrešajo resno regulacijo in nadzor najemnega trga, kjer so se po njihovih ocenah zgodile le minimalne spremembe.

"Resen progresivni nepremičninski davek, ki bi odvračal od špekuliranja s stanovanji, od nakupov kot investicij in v povezavi s tem tudi regulacija kratkoročnega oddajanja," izpostavlja Maša Hawlina.

Ob tem so kritični tudi do višanja najemnin."Višajo najemnine in poskušajo ohranjati dostopnost prek sistema subvencioniranja, pri čemer pa vemo, da taki ukrepi, ki slonijo na subvencioniranju, običajno pripeljejo dolgoročno do dodatnega dvigovanja cen, tudi na trgu," meni Hawlina.