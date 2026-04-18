Gurs o 'norih cenah' stanovanj: od pandemije višje za 80 odstotkov

Kot ugotavlja Gurs, so po letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija, stroški gradnje zrasli za skoraj 50 odstotkov, cene stanovanj pa so se dvignile za skoraj 80 odstotkov. Za skoraj 60 odstotkov so dražja tudi zemljišča za gradnjo stavb.

V Ljubljani cene 20 let starih stanovanj ponekod že dosegajo ceno 9700 evrov na kvadratni meter. "Danes torej lahko pri nas govorimo o norih cenah stanovanj, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo normalen dostop do dostojnega stanovanja, kar je ustavna pravica," opozarjajo na Gursu in poudarjajo, da je dolgoročno nujno zagotavljanje finančnih virov za gradnjo javnih stanovanj.

Lani se je sicer trend po treh letih obrnil, rast prometa z nepremičninami se je znova povečala. Izrazito povečanje transakcij Gurs pripisuje predvsem nižanju obrestnih mer in posledično povečevanju obsega stanovanjskih kreditov.

Ob visoki stopnji zaposlenosti, realni rasti plač in ob vztrajajočem presežnem povpraševanju po stanovanjih so ti dejavniki spodbudili večjo aktivnost kupcev in investitorjev. Kljub temu se je ob nadaljnji rasti cen dostopnost stanovanj za pretežni del prebivalstva še naprej zmanjševala.

V letu 2025 se je rast cen stanovanjskih nepremičnin, ki smo ji priča od obrata cen leta 2015, nadaljevala. Na ravni države so v preteklem letu cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah zrasle za 11 odstotkov, hiš pa za 10 odstotkov. Cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb so po intenzivni rasti v zadnjih letih zrasle le za 2 odstotka.

Cene stanovanj in hiš so praktično povsod po državi ponovno dosegle nove rekordne vrednosti. Srednja cena rabljenega stanovanja je na ravni države prvič prebila mejo 3000 evrov na kvadratni meter, v Ljubljani pa že 5000 evrov na kvadratni meter.