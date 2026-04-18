Gurs o 'norih cenah' stanovanj: od pandemije višje za 80 odstotkov

Kot ugotavlja Gurs, so po letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija, stroški gradnje zrasli za skoraj 50 odstotkov, cene stanovanj pa so se dvignile za skoraj 80 odstotkov. Za skoraj 60 odstotkov so dražja tudi zemljišča za gradnjo stavb.
V Ljubljani cene 20 let starih stanovanj ponekod že dosegajo ceno 9700 evrov na kvadratni meter. "Danes torej lahko pri nas govorimo o norih cenah stanovanj, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo normalen dostop do dostojnega stanovanja, kar je ustavna pravica," opozarjajo na Gursu in poudarjajo, da je dolgoročno nujno zagotavljanje finančnih virov za gradnjo javnih stanovanj.
Lani se je sicer trend po treh letih obrnil, rast prometa z nepremičninami se je znova povečala. Izrazito povečanje transakcij Gurs pripisuje predvsem nižanju obrestnih mer in posledično povečevanju obsega stanovanjskih kreditov.
Ob visoki stopnji zaposlenosti, realni rasti plač in ob vztrajajočem presežnem povpraševanju po stanovanjih so ti dejavniki spodbudili večjo aktivnost kupcev in investitorjev. Kljub temu se je ob nadaljnji rasti cen dostopnost stanovanj za pretežni del prebivalstva še naprej zmanjševala.
V letu 2025 se je rast cen stanovanjskih nepremičnin, ki smo ji priča od obrata cen leta 2015, nadaljevala. Na ravni države so v preteklem letu cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah zrasle za 11 odstotkov, hiš pa za 10 odstotkov. Cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb so po intenzivni rasti v zadnjih letih zrasle le za 2 odstotka.
Cene stanovanj in hiš so praktično povsod po državi ponovno dosegle nove rekordne vrednosti. Srednja cena rabljenega stanovanja je na ravni države prvič prebila mejo 3000 evrov na kvadratni meter, v Ljubljani pa že 5000 evrov na kvadratni meter.
Najdražja stanovanja v Ljubljani
Primat najvišjih cen stanovanj je v letu 2025 ohranila Ljubljana. Srednja cena prodanih stanovanj se je v primerjavi z letom 2024 zvišala za 540 evrov na kvadratni meter. Tik za Ljubljano so bile cene na območju Obale, kjer je povprečna cena znašala 4810 evrov na kvadratni meter, in pa na Alpskem turističnem območju (Kranjska Gora, Bled, Bohinj), kjer je srednja cena stanovanj znašala 4530 evrov na kvadratni meter.
Visoko nad slovenskim povprečjem so bile lani tudi cene stanovanj v severni ter južni okolici Ljubljane.
Za večino lani vseljenih novih stanovanj na območju Ljubljane pa je cena znašala od 7000 evrov na kvadratni meter brez upoštevanja cene garaž oz. parkirnih prostorov. Najdražje novogradnje so se sicer prodale po ceni 10.000 evrov na kvadratni meter in več.
Najvišjo prodajno ceno v lanskem letu je doseglo novejše stanovanje s 150 kvadratnimi metri uporabne površine in dvema parkirnima mestoma v garaži v centru Ljubljane. Prodalo se je za približno 12.700 evrov na kvadratni meter, kar je najvišja cena v Sloveniji.
Kakšni so obeti?
V letu 2026 so ob povečani geopolitični negotovosti ter morebitnih nadaljnjih zaostritvah razmer na Bližnjem vzhodu za zdaj zelo verjetni globalna nadaljnja rast cen energentov, okrepitev inflacijskih pritiskov in ponovna rast ključnih obrestnih mer.
To bi lahko vplivalo tudi na aktivnost slovenskega nepremičninskega trga oziroma na ponovno zmanjšanje števila transakcij in vsaj umiritev rasti cen stanovanjskih nepremičnin, pravijo na Gursu.
Razen v primeru hujše globalne gospodarske krize, ki sicer ni izključena, pa Geodetska uprava opaznega znižanja cen nepremičnin pri nas ne pričakuje.
