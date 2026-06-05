Namesto parkirišča stanovanja, ob obvoznici najvišja stolpnica

Že tako gosto poseljena in prometno obremenjena Šiška bo v prihodnjih letih dobila še vsaj dve novi stolpnici. Mestni svet je na ponedeljkovi seji sprejel dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za skoraj 60-metrsko poslovno-stanovanjsko stolpnico s 16 nadstropji. Ta bo stala na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice. Predvidenih je 80 stanovanj in več poslovnih prostorov. Investitor je družba Smart Property Fund. Gre za bolgarsko nepremičninsko podjetje, ki izvaja projekte v Nemčiji, Bolgariji, na Portugalskem, Češkem in tudi v Sloveniji. Kot so zapisali na spletni strani, so navdih za nov nebotičnik v Ljubljani črpali iz futurizma začetka 20. stoletja in arhitekturnega duha New Yorka.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Vizualizacija nove stolpnice v Šiški. Mestna občina Ljubljana

C-Tower Mestna občina Ljubljana

C-Tower Mestna občina Ljubljana





To sicer ne bo prvi projekt za Bolgare v Ljubljani. Lani so zaključili še en nepremičninski projekt, in sicer gradnjo večstanovanjskega kompleksa Rezidence Zelena jama. Ta se nahaja ob Pokopališki ulici v bližini Šmartinskega parka. Kupci so se v dva vila bloka s skupno 40 stanovanji vselili lani spomladi.

Rezidenca Zelena jama FOTO: Aljoša Kravanja

Najvišja stolpnica v državi

V bližini C-Towerja, ob nakupovalnem središču Aleja, pa bo Ljubljana dobila stolpnico, ki bo s predvidenimi 114 metri najvišja v Sloveniji. Projekt gradnje stolpnice Severnica je februarja letos pridobil integralno gradbeno dovoljenje. Gre sicer za poslovni objekt, njegovo futuristično podobo pa je zasnoval priznani britanski arhitekturni biro Zaha Hadid Architects v sodelovanju s slovenskim S Ateljejem. Stavba je zasnovana kot vitka stolpnica izrazito fluidne oblike. Ker je stavba umeščena in posega v Pot spominov in tovarištva (PST), je država investitorju naložila vrsto strogih pogojev. Med drugim tudi zaščito drevoreda med gradnjo pod stalnim nadzorom arborista, petletno spremljanje in morebitno nadomeščanje dreves, pticam prijazne steklene površine, arheološki nadzor ter krajinsko ureditev, ki ohranja to območje kulturne dediščine. Datum začetka in konca gradnje še ni znan.

Vizualizacija stolpnice Severnica. FOTO: POP TV

Na nasprotni strani ljubljanske severne obvoznice pa nastaja še en poslovni kompleks, WestLink Campus, ki naj bi bil dokončan v letošnjem letu. Ponudil bo več kot 2.500 m2 poslovnih površin in približno 600 parkirnih mest. Stolpnice v Šiški sicer niso novost. Tam sta v zadnjem obdobju zrasla Celovška dvojčka oz. Spektra, v neposredni bližini pa še stanovanjska soseska Kvartet s štirimi stanovanjskimi stolpiči, ki jo je zgradil slovaški Corwin. Nasproti Tivolija pa stoji še ena zlata stolpnica, Bellevue Living.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Lokacija gradnje C-Tower Aljoša Kravanja

Lokacija gradnje C-Tower Aljoša Kravanja

Lokacija gradnje C-Tower Aljoša Kravanja

Lokacija gradnje C-Tower Aljoša Kravanja







Projekti Slovakov

Nova stanovanjska stolpnica se obeta tudi v neposredni bližini novega Potniškega centra Ljubljana, ob Masarykovi cesti. Kot so za naš portal pojasnili v Corwinu, so trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek gradnje. Če bo postopek potekal po načrtih, pričakujejo, da bodo z gradbenimi deli začeli še letos. Prodaja stanovanj se uradno še ni začela, a po navedbah investitorja opažajo "zelo velik interes javnosti". Stavba bo visoka 82 metrov, imela pa bo 23 nadstropij. Stolpnico so zasnovali v norveškem arhitekturnem studiu Snøhetta, znanem po projektih, kot je operna hiša v Oslu. Projekt sicer predvideva približno 290 stanovanj. Corwin v Ljubljani načrtuje še projekta Linhartov kvart in Kolinska. Ob predpostavki, da bodo vsi postopki potekali po načrtih, bi se lahko gradnja nove stanovanjske soseske ob Šmartinski cesti začela še letos. V prvi fazi je predvidenih približno 200 stanovanj. Projekt Linhartov kvart, ki predvideva gradnjo stanovanj v bližini Gospodarskega razstavišča, pa je še v zgodnji fazi razvoja.

Nordika FOTO: Corwin

Še ena, stometrska stolpnica je predvidena tudi na vogalu Trga OF in Dunajske ceste kot del projekta Emonika. Investitor Mendota Invest iz skupine OTP napoveduje, da bo kompleks zaživel v letu 2027.

Največji park v Ljubljani

Ljubljanski župan Zoran Janković je na nedavni podelitvi priznanj častnim meščanom Ljubljane napovedal, da nova vizija razvoja Ljubljane do leta 2045 omogoča gradnjo 45.000 stanovanj. Samo ob Šmartinski cesti bo po njegovih besedah v naslednjih 10 letih nastalo 11.000 stanovanj. Stanovanjski skladi naj bi medtem po napovedih župana v naslednjih štirih letih zgradili 3000 stanovanj za najem. Že ta mesec se bo predvidoma začela gradnja nove soseske na Povšetovi, kjer bo 361 stanovanj. Janković je prav tako napovedal selitev LPP iz Šiške v Stanežiče, s selitvijo pa se bo med Celovško in Litostrojsko cesto sprostilo veliko zemljišče, kjer bo nastal največji park v Ljubljani in nova stanovanjska stolpnica z mestnimi stanovanji.