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Slovenija

Namesto parkirišča stanovanja, ob obvoznici najvišja stolpnica

Ljubljana, 05. 06. 2026 09.34 pred 1 uro 4 min branja 66

Avtor:
Maruša Slana
Stolpnici v Šiški

Ljubljana bo v prihodnjih letih dobila več novih stolpnic, kar bo precej spremenilo silhueto slovenske prestolnice. V središču mesta bo v sklopu projekta Emonika nastala stometrska poslovna stolpnica, le nekaj sto metrov stran pa bodo slovaški investitorji predvidoma še letos začeli graditi stanovanjski objekt Nordika s 23 nadstropji. Novo poslovno središče Ljubljane bo, kot kaže, postala tudi Šiška. Ob Celovški cesti bo stala najvišja stolpnica v Sloveniji, futuristični stanovanjsko-poslovni objekt pa načrtujejo tudi Bolgari. V Ljubljani se tako pospešeno gradi, medtem ko cene stanovanj še naprej naraščajo.

Že tako gosto poseljena in prometno obremenjena Šiška bo v prihodnjih letih dobila še vsaj dve novi stolpnici. Mestni svet je na ponedeljkovi seji sprejel dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za skoraj 60-metrsko poslovno-stanovanjsko stolpnico s 16 nadstropji.

Ta bo stala na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice. Predvidenih je 80 stanovanj in več poslovnih prostorov. Investitor je družba Smart Property Fund. Gre za bolgarsko nepremičninsko podjetje, ki izvaja projekte v Nemčiji, Bolgariji, na Portugalskem, Češkem in tudi v Sloveniji. Kot so zapisali na spletni strani, so navdih za nov nebotičnik v Ljubljani črpali iz futurizma začetka 20. stoletja in arhitekturnega duha New Yorka.

To sicer ne bo prvi projekt za Bolgare v Ljubljani. Lani so zaključili še en nepremičninski projekt, in sicer gradnjo večstanovanjskega kompleksa Rezidence Zelena jama. Ta se nahaja ob Pokopališki ulici v bližini Šmartinskega parka. Kupci so se v dva vila bloka s skupno 40 stanovanji vselili lani spomladi.

Rezidenca Zelena jama
Rezidenca Zelena jama
FOTO: Aljoša Kravanja

Najvišja stolpnica v državi

V bližini C-Towerja, ob nakupovalnem središču Aleja, pa bo Ljubljana dobila stolpnico, ki bo s predvidenimi 114 metri najvišja v Sloveniji.

Projekt gradnje stolpnice Severnica je februarja letos pridobil integralno gradbeno dovoljenje. Gre sicer za poslovni objekt, njegovo futuristično podobo pa je zasnoval priznani britanski arhitekturni biro Zaha Hadid Architects v sodelovanju s slovenskim S Ateljejem. Stavba je zasnovana kot vitka stolpnica izrazito fluidne oblike.

Ker je stavba umeščena in posega v Pot spominov in tovarištva (PST), je država investitorju naložila vrsto strogih pogojev. Med drugim tudi zaščito drevoreda med gradnjo pod stalnim nadzorom arborista, petletno spremljanje in morebitno nadomeščanje dreves, pticam prijazne steklene površine, arheološki nadzor ter krajinsko ureditev, ki ohranja to območje kulturne dediščine.

Datum začetka in konca gradnje še ni znan.

Vizualizacija stolpnice Severnica.
Vizualizacija stolpnice Severnica.
FOTO: POP TV

Na nasprotni strani ljubljanske severne obvoznice pa nastaja še en poslovni kompleks, WestLink Campus, ki naj bi bil dokončan v letošnjem letu. Ponudil bo več kot 2.500 m2 poslovnih površin in približno 600 parkirnih mest.

Stolpnice v Šiški sicer niso novost. Tam sta v zadnjem obdobju zrasla Celovška dvojčka oz. Spektra, v neposredni bližini pa še stanovanjska soseska Kvartet s štirimi stanovanjskimi stolpiči, ki jo je zgradil slovaški Corwin. Nasproti Tivolija pa stoji še ena zlata stolpnica, Bellevue Living.

Projekti Slovakov

Nova stanovanjska stolpnica se obeta tudi v neposredni bližini novega Potniškega centra Ljubljana, ob Masarykovi cesti. Kot so za naš portal pojasnili v Corwinu, so trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek gradnje.

Če bo postopek potekal po načrtih, pričakujejo, da bodo z gradbenimi deli začeli še letos. Prodaja stanovanj se uradno še ni začela, a po navedbah investitorja opažajo "zelo velik interes javnosti".

Stavba bo visoka 82 metrov, imela pa bo 23 nadstropij. Stolpnico so zasnovali v norveškem arhitekturnem studiu Snøhetta, znanem po projektih, kot je operna hiša v Oslu. Projekt sicer predvideva približno 290 stanovanj.

Corwin v Ljubljani načrtuje še projekta Linhartov kvart in Kolinska. Ob predpostavki, da bodo vsi postopki potekali po načrtih, bi se lahko gradnja nove stanovanjske soseske ob Šmartinski cesti začela še letos. V prvi fazi je predvidenih približno 200 stanovanj.

Projekt Linhartov kvart, ki predvideva gradnjo stanovanj v bližini Gospodarskega razstavišča, pa je še v zgodnji fazi razvoja.

Nordika
Nordika
FOTO: Corwin

Še ena, stometrska stolpnica je predvidena tudi na vogalu Trga OF in Dunajske ceste kot del projekta Emonika. Investitor Mendota Invest iz skupine OTP napoveduje, da bo kompleks zaživel v letu 2027.

Največji park v Ljubljani

Ljubljanski župan Zoran Janković je na nedavni podelitvi priznanj častnim meščanom Ljubljane napovedal, da nova vizija razvoja Ljubljane do leta 2045 omogoča gradnjo 45.000 stanovanj. Samo ob Šmartinski cesti bo po njegovih besedah v naslednjih 10 letih nastalo 11.000 stanovanj.

Stanovanjski skladi naj bi medtem po napovedih župana v naslednjih štirih letih zgradili 3000 stanovanj za najem. Že ta mesec se bo predvidoma začela gradnja nove soseske na Povšetovi, kjer bo 361 stanovanj. Janković je prav tako napovedal selitev LPP iz Šiške v Stanežiče, s selitvijo pa se bo med Celovško in Litostrojsko cesto sprostilo veliko zemljišče, kjer bo nastal največji park v Ljubljani in nova stanovanjska stolpnica z mestnimi stanovanji.

Primat najvišjih cen stanovanj je v letu 2025 ohranila Ljubljana. Srednja cena prodanih stanovanj se je v primerjavi z letom 2024 zvišala za 540 evrov na kvadratni meter. Za večino lani vseljenih novih stanovanj na območju Ljubljane se je cena gibala od 7000 evrov na kvadratni meter brez upoštevanja cene garaž oz. parkirnih prostorov. Najdražje novogradnje so se prodale po ceni 10.000 evrov na kvadratni meter in več.

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KOMENTARJI66

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devote
05. 06. 2026 10.55
Jankovic postaja glavna ovira za pravi razvoj ljubljane..ze zdavnaj bi moral raziriti sisensko vpadnico na 3 pasove.. ce nimas porihtanih cest se ne mores iti nobeno gospidarstvo ..poglejte sramoto ki se imenuje zaloska cesta.. jama na jamo. Je to kak zupan?upam da ga skine jj.
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0 0
Jak Tobim
05. 06. 2026 10.51
tole je popolnoma diletantsko mnenje: nordika je v redu, severnica je steklena katastrofa (pa kdo leta 2026 še zmeraj insistira na teh steklenih okolje ubijajočih monstrumih? imamo sedaj tega s hoteli na slovenski pa s trideset let za časom emoniko, steklenjaki naprej po dunajski,..že na vrh glave), ostalo pa vmes v tem spektru no, ja proti hudo slabo.
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0 0
macolagobec
05. 06. 2026 10.42
V Ljubljani manjka ena lepa, velika BELA stolpnica, imenovana "Ljubljana palace"!
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0 0
zims
05. 06. 2026 10.36
Zoki prestar si za to penzijo pojdi
Odgovori
+4
5 1
Magnezij400
05. 06. 2026 10.43
Brigi se za svojo bogo občino raje
Odgovori
+1
1 0
kritika1
05. 06. 2026 10.34
Bravo župan. Ni parkirnih hiš, ni urejenega javnega prevoza kot ga poznajo prestolnice, ni zdravstvenih kapacitet, ni šol, vrtcev, bodo pa stolpnice. Ja, res modro načrtovanje, ni kaj. Razumel bi, če bi to gradili na obrobju Ljubljane, kjer je prometna povezava, kjer je možno zgraditi velike parkirne hiše po zgledu Dunaja ali drugih urejenih mest. Večkrat grem na Dunaj in vedno parkiram v P+R, dnevna parkirnina nekaj več kot 4 €, podzemna 1,5 €. Do podzemne 10 m s tem, da je tam velika avtobusna postaja po enaki ceni 1,5 €. ki jo kupiš s telefonom, nobene urbane .... pelješ v želeno smer. Skratka, ko stopiš in parkirne hiše imaš javni promet na dlani. Če se pa zapelješ v mesto in parkiraš pa je cena za dan od 15 € naprej!! To je prava politika, mar ne! Ampak to lahko narediš, če ljudem omogočiš, da parkirajo pred vstopom v mesto! Nakup parkirnega prostora, ja skoraj kot eno manjše stanovanje. No V Ljubljani pa so problem dnevni migranti in Jankovič bo s temi gradnjami ta pritisk še povečal. Kdo mislite da bo delal v teh poslovnih prostorih? Od kje delovna sila. Stanovanj pa itak ni na trgu? No če pogledate cene teh graden in Jankovićevi procenti potem je vse jasno, mar ne. Vsaj tako pravijo o procentih, jaz nič ne vem?
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+12
13 1
NeXadileC
05. 06. 2026 10.46
Razlika je naslednja. Oboji govorijo o reševanju prometnih problemov, vendar eni mislijo na polnjenje žepov, le.
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
05. 06. 2026 10.48
a ni veliko lažje s sabo nositi urbano kot pa telefon?
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
05. 06. 2026 10.49
skoraj nikoli ko grem ven ne vzamem telefona, če sem s kom zmenjen ob uri se ga pač čaka nekoliko dlje, tudi do eno uro dlje preden obupaš, kot pa da nosiš s sabo nepotreben stres kot je telefon
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0 0
Koronavirusovec
05. 06. 2026 10.55
če pa greš v tujino imaš pa vse podatke v avtu, torej zakaj bi sploh jemal telefon s sabo?
Odgovori
0 0
NeXadileC
05. 06. 2026 10.33
Vse bo to BlackRock pozlatil...
Odgovori
-4
0 4
metalika
05. 06. 2026 10.32
m2 10k +
Odgovori
+5
5 0
NeXadileC
05. 06. 2026 10.30
Po sliki sodeč, arhitekti se izživljajo...
Odgovori
+3
4 1
macolagobec
05. 06. 2026 10.34
Itak in vedno se "ustvarjalno izživljajo", drugače pa je dolgčas.
Odgovori
+2
2 0
GJ19
05. 06. 2026 10.30
Kaj pa infrastruktura? Da ne bo kdo spet rekel, da so vozniki krivi za kaos v LJ. Treba začeti razmišljati o podzemni železnici in investirati, če želimo postati moderna prestolnica.
Odgovori
+9
9 0
NeXadileC
05. 06. 2026 10.42
U-Bahn + S-Bahn s postajami ZOO in Živalski Vrt... 😉
Odgovori
0 0
NeXadileC
05. 06. 2026 10.29
Ali so lokacije v premičrtnem virtualnem podaljšku letališke steze na Brniku?
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
05. 06. 2026 10.27
Veliko parkirišč zaseda 120.000 ljudi, ki se v Ljubljano vozijo na delo. Potem pa se še sprehajajo po nakupovalnih središčih in sedijo v lokalih ob Ljubljanici. Ko pridejo domačini iz služb domov, so njihovi parkirni prostori zasedeni zaradi teh ljudi.
Odgovori
+0
4 4
macolagobec
05. 06. 2026 10.36
Tudi ti, ki so nekoč prišli od daleč v Ljubljano, so bili sprehajalci in posedavalci pred kafiči in so pristnim Ljubljančanom šli tako in drugače na živce. Sedaj so pa sami dobili domovinsko pravico v Ljubljani, pa šimfajo čez druge. Tako pač je.
Odgovori
+3
3 0
Lark
05. 06. 2026 10.25
Inovativnost je kopirat t.i. peglezen iz New Yorka?
Odgovori
+2
4 2
ajdanakolesu
05. 06. 2026 10.23
Še dobro da Ljubljana ni na potrezno znanem seznamu ha,ha.
Odgovori
+7
7 0
NeMeBasat
05. 06. 2026 10.21
kdaj bo dovolj? guzva je ze tako prevelika…
Odgovori
+10
11 1
Banion
05. 06. 2026 10.19
naj gradijo, toda zakonsko bi morali postaviti zahtevo da morajo vse te stolpnice v kletnih prostorih imeti garažo za najmanj dva avtomobila in to ne majhna, na stanovanje. Garaže bi morale biti dvonamenske, da so ob enem tudi zaklonišče. Ne vem kako imajo urejeno nemci a videl sem kar nekaj takih garaž tudi v hotelih.
Odgovori
+12
12 0
GJ19
05. 06. 2026 10.31
kaj pa ceste, kam češ dati vse to plehovje
Odgovori
+3
3 0
JOSEPH HAYDN
05. 06. 2026 10.19
In v vseh teh stanovanjih ne bo enega Slovenca
Odgovori
+15
15 0
ajdanakolesu
05. 06. 2026 10.24
jap....prihajajo Izraelci !
Odgovori
+0
4 4
Banion
05. 06. 2026 10.29
eni so že tu
Odgovori
-3
0 3
macolagobec
05. 06. 2026 10.38
Slovenci nimamo denarja za taka stanovanja. Omisliti si bo treba kakšen na pol podrt vikend ali staro zidanico, priporočam !
Odgovori
+1
1 0
poldek 01
05. 06. 2026 10.18
Parkirišča 'niso pomembna', jih lahko ' povozijo' stolpnice, javni prostor ni pomemben, ampak, ko se pa tak megalomanski projekt samo približa Poti spominov, potem so pa tu takoj 'strogi pogoji' , PST pa ne damo.....in kako ironično, postavijo stolpnico na ' elitno lokacijo', tam kjer je že 150 let železnica, potem pa stanovalci te iste stolpnice tožijo SŽ zaradi hrupa in vzemirjanja; in morda na še 'bolj elitni lokaciji' kjer se že več kot 70 let proizvajajo turbine na eni ter na samem robu obvoznice, kjer nato kasnejši stanovalci uspejo z zahtevkom po zaprtju livarne, ker jih to pač moti....kam greš, Slovenija.....
Odgovori
+8
8 0
Dobovac Zooky
05. 06. 2026 10.17
Lepša je bila Ljubljana pod staro Avstrijo, že socialistične brežnjevke so grde, sedaj pa še tole
Odgovori
+7
8 1
Buča hokaido
05. 06. 2026 10.21
Koliko ljudi je živelo takrat v Ljubljani? Koliko je bilo avtov? Koliko ljudi se je priselilo in potrebujejo streho nad glavo?
Odgovori
-4
1 5
kritika1
05. 06. 2026 10.36
Kot Dunaj, kje mestno jedro ostaja enako, ni stolpnic, skratka mesta niso pokvarili!!
Odgovori
+1
1 0
klop12
05. 06. 2026 10.10
groza, Ljubljana bo ratala čist povprečn mest, ki se ne bo po ničemer več razlikovala od ostalih
Odgovori
+8
10 2
macolagobec
05. 06. 2026 10.39
Zelo se bo razlikovala in to po vsem kar je slabega.
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0 0
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