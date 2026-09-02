Stanovanje bi oddal le 'redno zaposlenemu slovenskemu državljanu'

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka zaradi domnevno diskriminatornega oglasa za oddajo stanovanja, ki je bil objavljen na Facebooku. V oglasu je bilo namreč navedeno, da se stanovanje odda "redno zaposlenemu slovenskemu državljanu".

Prijavi je priložila zajem zaslona, iz katerega sta bila razvidna vsebina oglasa ter ime in priimek osebe, ki stanovanje oddaja.

Zagovornik je ocenil, da bi lahko tak oglas pomenil neenako obravnavo potencialnih najemnikov na podlagi njihovih osebnih okoliščin, zlasti državljanstva in družbenega položaja. Ker ni imel dovolj podatkov za identifikacijo domnevnega kršitelja, je zadevo odstopil Tržnemu inšpektoratu RS, a niso bili pri iskanju nič bolj uspešni. "Zagovorniku so sporočili, da je bilo v uradnih evidencah več oseb z enakim imenom in priimkom, pri čemer nobena od oseb, ki imajo prijavljeno bivališče v Sloveniji, ne prebiva v kraju, v katerem se oddaja stanovanje," so sporočili iz urada zagovornika.

Ob tem so poudarili, da opisani primer ponazarja vrzel pri zagotavljanju učinkovitega varstva pred diskriminacijo v digitalnem okolju. "To, da je diskriminatoren oglas objavljen na družbenem omrežju, ne pomeni, da zanj pravila o prepovedi diskriminacije ne veljajo. Vendar pa je na spletnih platformah včasih težko ugotoviti, kdo je objavil diskriminatorno vsebino. Zato pristojni organi v določenih primerih ne morejo ugotoviti, kdo je povzročitelj diskriminacije."