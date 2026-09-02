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Slovenija

Stanovanje bi oddal le 'redno zaposlenemu slovenskemu državljanu'

Ljubljana, 02. 09. 2026 12.47 pred 48 minutami 2 min branja 58

Avtor:
D.L.
Iskanje nepremičnin

Zagovornik načela enakosti opozarja na pravno vrzel pri sankcioniranju diskriminatornih nepremičninskih oglasov na družbenih omrežjih, saj zaradi anonimnosti avtorjev pristojni organi pogosto ne morejo izpeljati postopkov.

Najem stanovanja
Najem stanovanja
FOTO: Shutterstock

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka zaradi domnevno diskriminatornega oglasa za oddajo stanovanja, ki je bil objavljen na Facebooku. V oglasu je bilo namreč navedeno, da se stanovanje odda "redno zaposlenemu slovenskemu državljanu".

Prijavi je priložila zajem zaslona, iz katerega sta bila razvidna vsebina oglasa ter ime in priimek osebe, ki stanovanje oddaja.

Zagovornik je ocenil, da bi lahko tak oglas pomenil neenako obravnavo potencialnih najemnikov na podlagi njihovih osebnih okoliščin, zlasti državljanstva in družbenega položaja. Ker ni imel dovolj podatkov za identifikacijo domnevnega kršitelja, je zadevo odstopil Tržnemu inšpektoratu RS, a niso bili pri iskanju nič bolj uspešni. "Zagovorniku so sporočili, da je bilo v uradnih evidencah več oseb z enakim imenom in priimkom, pri čemer nobena od oseb, ki imajo prijavljeno bivališče v Sloveniji, ne prebiva v kraju, v katerem se oddaja stanovanje," so sporočili iz urada zagovornika.

Ob tem so poudarili, da opisani primer ponazarja vrzel pri zagotavljanju učinkovitega varstva pred diskriminacijo v digitalnem okolju. "To, da je diskriminatoren oglas objavljen na družbenem omrežju, ne pomeni, da zanj pravila o prepovedi diskriminacije ne veljajo. Vendar pa je na spletnih platformah včasih težko ugotoviti, kdo je objavil diskriminatorno vsebino. Zato pristojni organi v določenih primerih ne morejo ugotoviti, kdo je povzročitelj diskriminacije."

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KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krpati
02. 09. 2026 14.12
Če si lastnik si lastnik in pika in lahko sam odločaš komu in kaj in za koliko.
Odgovori
0 0
SPARKS
02. 09. 2026 14.12
Še malo pa bomo prišli v situacijo, ko boš oddajal LASTNO stanovanje in se ti bo nek trol pritožil da je bil diskriminiran in te pritožbe vlekel do nezavesti. Tako ne boš mogel oddati lasntega stanovanja. Pejmo v maloro.
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+1
1 0
realist135
02. 09. 2026 14.11
Javni uslužbenci in razne nevladne organizacije so pa res zgubile kompas. Lastnik nepremičnine ima 100% svobodo komu in po kakšni ceni bo oddal nepremičnino. V oglas lahko napiše kar želi. kot ne cena izbira lastnika so tudi ostali pogoji. tako pač je. ne razumem kaj bluzi zagovornik pravic. zagovarja naj pravice lastnike
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+1
1 0
nick73
02. 09. 2026 14.11
Diskriminacija je, da Slovenci preko davkov plačujejo tega zagovornika, ki samo razmišlja, kje bi našel kakšno pravico za tiste, ki ničesar ne prispevajo. Sicer je pa problem vsem znan, trenutna zakonodaja ščiti neplačnike, zato so lastniki stanovanj previdni pri izbiri najemnika.
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+3
3 0
kritika1
02. 09. 2026 14.09
Tole je že dobesedno noro. OK, lahko oddam ponudbo brez "diskriminacije" stanovanje pa bom oddal slovenskemu državljanu, ki je stalno zaposlen! Lahko se sprenevedamo in vlečemo ljudi za nos tako, da bodo imeli občutek, da so vsi dobrodošli ali pa korektno zapišem komu sem pripravljen oddati stanovanje? Kaj je sedja boljše. Prikrita hinavščina ali korekten oglas?
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+4
4 0
Five -O
02. 09. 2026 14.08
Kaj, ko bi zagovornik imel raje enake vatle za vse..
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+3
3 0
Mirko Kolenc
02. 09. 2026 14.07
Jaz sem vedno povabil od 5 do 10 potencalnh najemnikov na ogled in se nato po lastni presoji odločil komu dam v najem glede na urejenost osebe
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+3
3 0
terciar
02. 09. 2026 14.06
Diskriminacija? Lastnik nepremičnine bo pa ja sam izbral koga bo vzel pod svojo streho in koga ne.
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+11
11 0
Sloale
02. 09. 2026 14.05
ZAKAJ PA NE? Ali ga je morda pomagal kupiti zagovornik enakosti? Je zrihtal boljse pogoje za kredit? Je norda dala drzava kak eur zraven? Morda vrnila ddv??? ČE NI KAJ IMA ON VEZE KOMU KDO ŽELI ODDATI STANOVANJE????? Vsi bi nekaj dirihirali kako naj ljudje zivimo!!!!
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+9
9 0
300 let do specialista
02. 09. 2026 14.03
Odlično uspeva SOROŠOIDNA filozofija, ki nam jo forsirajo PRODANI "politiki". Vsak in vse ima več pravice od "nestrpnega" domačina.
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+8
8 0
agent.brinko
02. 09. 2026 14.02
jaz odločam komu bom dal v najem in nihče drug. torej jaz postavljam pogoje kdo.
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+17
17 0
U.K.
02. 09. 2026 14.02
ce je tvoje das kermo ti pase pa pika.
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+8
8 0
Eos_5
02. 09. 2026 14.02
včerajšna fazanarija je tudi diskriminacija
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+9
9 0
300 let do specialista
02. 09. 2026 14.02
"Človekove pravice, načela,..." nas bodo pokopale. Vedno so žrtve tisti, zaradi katerih se "kršitelji" upravičeno pritožujejo.
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+10
10 0
Morskadeklica123
02. 09. 2026 14.01
A da objavim v oglasu, da oddam brezposelnemu tujcu, bi pa šlo skozi? Kaj praviš zagovornik?
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+19
19 0
York
02. 09. 2026 14.01
Zakaj bi bila to diskriminacija? Lastniško stanovanje ni javno dobro. Lastnik ga odda osebi/osebam po lastni izbiri.
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+19
19 0
ACC0
02. 09. 2026 14.00
Pač nočejo oddati albancem.
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+18
19 1
PinkoPalinko na2
02. 09. 2026 13.59
Ta isti Zagovornik načela enakosti naj se vpraša kdo je od dijakov trgal izvode SLO ustave in potem povleče črto.
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+10
11 1
Mirko Kolenc
02. 09. 2026 13.58
Glavni problem pri oddaji stanovanja v najem je SOCIALISTIČNA ZAKONODAJA ki še vedno velja v Sloveniji Se pravi ko oddaš stanovanje v najem lahko najemik - komplet stanovanju umaže - poškoduje inventar - ne plačuje strškov - ne plačuje najemmine Lastnik ga ne more izseliti ker nima stalnih prihodkov po možnosti ima še male otroke in si kot lastnik zelo hitro v velikih težavah. Zato je zelo pomembno pred oddajo videti koga spuštiš noter. zaradi vsega naštetega je moje stanovanje prazno in čaka na novo zakonodajo
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+17
17 0
Truth
02. 09. 2026 13.58
V čem je problem? V tujini je praksa pogodba o zaposlitvi itd...mislim kje smo res. Potem se čudite da so stanovanja prazna oz se oddajajo turistom. Kako pa
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+11
11 0
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