Slovenija stanovanje nekdanje SFRJ v Trstu predala Srbiji in Severni Makedoniji

Z dodelitvijo stanovanja v Trstu so države naslednice razdelile vse diplomatske nepremičnine nekdanje skupne države v regiji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. V preostalih regijah je ostalo še nekaj nerazdeljenih nepremičnin, pri nekaterih od njih je treba razjasniti formalnopravni status.

V zaključni fazi je tudi zadnja od petih skupnih prodaj nepremičnin nekdanje SFRJ v Tokiu, Bonnu, Bernu in New Yorku (rezidenca in Misija). Medtem ko sta Slovenija in Srbija že potrdili, da sta pripravljeni na podpis kupoprodajne pogodbe za skupno prodajo Misije nekdanje SFRJ v New Yorku, ostale tri države naslednice še niso izpeljale notranjih procedur za pridobitev formalnega soglasja svojih vlad, je Ministrstvo za zunanje zadeve še zapisalo v sporočilo za javnost.