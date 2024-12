Stanovanji na loteriji v novogradnjah, njuna vrednost presega 300 tisočakov

V okviru novoletnega lota, ki ga organizira Loterija Slovenije, sta med glavnimi dobitki tudi stanovanji v Ljubljani in Kopru. Kot so nam pojasnili, sta obe stanovanji v lasti loterije, kupljeni pa sta bili izključno za namene izvedbe novoletnega lota. Po prevzemu dobitkov se bo na dobitnika preneslo lastništvo stanovanj.

Na vprašanje, zakaj so se odločili, da med glavne dobitke vključijo tudi stanovanji, na Loteriji Slovenije odgovarjajo, da želijo pri snovanju novosti slediti željam igralcev. "Navadno loterijske igre povezujemo s sanjsko visokimi denarnimi dobitki, ne pa vedno. Že vse od nastanka sodobnega modela loterijskih iger (pred približno 600 leti) so med najbolj zaželenimi tudi tako imenovani blagovni dobitki – nekoč so bili to kelihi in dovoljenje za obrt v središču mesta, danes pa so to počitnice, avtodomi in stanovanja," so zapisali.

Kot so še dodali, je prodaja novoletnega lota v prvih treh dneh skladna s pričakovanji. Vplačila so sicer možna vse do dneva žrebanja, ki bo potekalo 1. januarja. Vplačilo ene kombinacije stane 10 evrov.

Poleg glavnih dobitkov bodo izžrebane tudi tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let (180.000 evrov), 10 počitniških potovanj v vrednosti 5000 evrov in drugi denarni dobitki. Med vsemi prodanimi potrdili, ki jih je največ 350.000, jih bodo izžrebali 10.515.

V primeru, da bo prodanih vseh 350.000 potrdil, je verjetnost, da dobite stanovanje v Ljubljani 1:350.000.