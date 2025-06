Stanovanjska zakonodaja gre v nadaljnjo obravnavo

Zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj bo glede na predlog v državnem proračunu v naslednjih 10 letih zagotovil po 100 milijonov evrov letno za gradnjo javnih najemnih stanovanj.

Pri tem bo predvidoma 75 milijonov evrov letno namenjenih Stanovanjskem skladu RS za gradnjo v lastni režiji ter programe sofinanciranja projektov občin, lokalnih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij.

Do 25 milijonov evrov pa naj bi bilo namenjenih SID banki za subvencioniranje ugodnih posojil - z ročnostjo 30 let in fiksno enoodstotno obrestno mero - občinam, lokalnim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam za gradnjo stanovanj.