Stanovanjske nepremičnine dražje: najbolj so se podražile rabljene

Tudi rabljena stanovanja zunaj Ljubljane so se glede na drugo četrtletje nekoliko podražila, in sicer za 1,2 odstotka. "To je bilo že 15. zaporedno četrtletno zvišanje cen rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji, njihova povprečna cena pa je bila za 34,4 odstotka višja od tiste iz leta 2015,"so ugotovili.

Rabljena stanovanja v Ljubljani so se glede na prejšnje četrtletje podražila za 2,3 odstotka. "Doslej so se cene rabljenih stanovanj v Ljubljani glede na povprečne cene v letu 2015 zvišale že za 39,7 odstotka,"so zapisali statistiki.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se na četrtletni ravni v povprečju zvišale za 3,1 odstotka. Pri tem so se cene rabljenih stanovanj zvišale za 1,6 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za šest odstotkov.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so bile v povprečju za dva odstotka višje kot v drugem četrtletju. Cene novih stanovanj so se po rasti v prejšnjih dveh četrtletjih (v prvem za devet odstotkov in v drugem za 0,3 odstotka) v tretjem znižale, in sicer za 3,3 odstotka. Cene novih hiš pa so se glede na prejšnje četrtletje zvišale za 12,7 odstotka.

Glede na tretje četrtletje lani so bile cene stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 8,5 odstotka. Najbolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji, za 10,8 odstotka, in cene rabljenih družinskih hiš, za 10,1 odstotka.

Skupna vrednost vseh v tretjem četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 320 milijonov evrov, kar je 10 milijonov evrov manj od skupne vrednosti vseh prodaj v drugem četrtletju.

Novih nepremičnin prodanih razmeroma malo

Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo nekoliko nižje, vendar še vedno visoko. Prodanih je bilo namreč 3299 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 310 milijonov evrov.